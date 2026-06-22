🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Besonders beachtet!

    1517 Aufrufe 1517 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -1,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.06.2026
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.06.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.179,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,99 % nachgegeben, was einem Verlust von -24,00  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,45 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.249,29€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.129,11€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,66 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +4,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,15 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,05 %
    1 Monat +0,90 %
    3 Monate -18,66 %
    1 Jahr -31,66 %
    Stand: 22.06.2026, 12:41 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall-Aktie: Der Auftragsbestand soll seit 1/2026 um ca. 25% auf rund 80 Mrd € gestiegen sein, der Kurs fiel im gleichen Zeitraum um ca. 25%. Q2-Ergebnis wird als potenzieller Ausgleich gesehen; steigende Orders allein reichen offenbar nicht. Positive Impulse liefern Großaufträge (132 Panzer = 8,2 Mrd €) und Leonardo-Beteiligung, während Berenberg auf Kaufen mit 1.750 € Ziel setzt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,19 Mrd. € wert.

    Deutschland steigt ein, Frankreich hält mit ? KNDS vor einem der größten Europa-IPOs


    Ein Rüstungskonzern, zwei Staatseigentümer, eine Bewertung von bis zu 18 Milliarden Euro: KNDS steht kurz vor dem Börsengang. Was hinter dem Deal steckt und was Anleger im Blick haben sollten. Der europäische Rüstungskonzern KNDS bereitet einen der …

    Rheinmetall: Aktie jetzt zum Discountpreis


    Rund 20 Prozent Minus in drei Monaten: Rheinmetall hat den Selbstläufer-Status verloren. Die Finanzgruppe Oddo sieht darin nun eine Chance.

    Bund kauft KNDS: Beim Rheinmetall-Rivalen gehen nur 20% an den Markt


    Deutschland will sich vor dem Börsengang 40 Prozent an KNDS sichern. Beim IPO sollen nur 20 Prozent des Panzerbauers bei Investoren platziert werden.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Thales notiert im Minus, mit -1,72 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,10 %. Lockheed Martin verliert -0,04 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,20 %.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -2,19 %
    +4,05 %
    +0,90 %
    -18,66 %
    -31,66 %
    +372,91 %
    +1.331,19 %
    +1.980,92 %
    +50.707,08 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.06.2026 Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -1,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     