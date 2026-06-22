Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.06.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.179,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,99 % nachgegeben, was einem Verlust von -24,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,45 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,66 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +4,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,15 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,05 % 1 Monat +0,90 % 3 Monate -18,66 % 1 Jahr -31,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 22.06.2026, 12:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall-Aktie: Der Auftragsbestand soll seit 1/2026 um ca. 25% auf rund 80 Mrd € gestiegen sein, der Kurs fiel im gleichen Zeitraum um ca. 25%. Q2-Ergebnis wird als potenzieller Ausgleich gesehen; steigende Orders allein reichen offenbar nicht. Positive Impulse liefern Großaufträge (132 Panzer = 8,2 Mrd €) und Leonardo-Beteiligung, während Berenberg auf Kaufen mit 1.750 € Ziel setzt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,19 Mrd. € wert.

Ein Rüstungskonzern, zwei Staatseigentümer, eine Bewertung von bis zu 18 Milliarden Euro: KNDS steht kurz vor dem Börsengang. Was hinter dem Deal steckt und was Anleger im Blick haben sollten. Der europäische Rüstungskonzern KNDS bereitet einen der …

Rund 20 Prozent Minus in drei Monaten: Rheinmetall hat den Selbstläufer-Status verloren. Die Finanzgruppe Oddo sieht darin nun eine Chance.

Deutschland will sich vor dem Börsengang 40 Prozent an KNDS sichern. Beim IPO sollen nur 20 Prozent des Panzerbauers bei Investoren platziert werden.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Thales notiert im Minus, mit -1,72 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,10 %. Lockheed Martin verliert -0,04 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,20 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar