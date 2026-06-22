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Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -1,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.
Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.06.2026
Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.179,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,99 % nachgegeben, was einem Verlust von -24,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,45 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,66 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +4,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,15 % verloren.
Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,05 %
|1 Monat
|+0,90 %
|3 Monate
|-18,66 %
|1 Jahr
|-31,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall-Aktie: Der Auftragsbestand soll seit 1/2026 um ca. 25% auf rund 80 Mrd € gestiegen sein, der Kurs fiel im gleichen Zeitraum um ca. 25%. Q2-Ergebnis wird als potenzieller Ausgleich gesehen; steigende Orders allein reichen offenbar nicht. Positive Impulse liefern Großaufträge (132 Panzer = 8,2 Mrd €) und Leonardo-Beteiligung, während Berenberg auf Kaufen mit 1.750 € Ziel setzt.
Zur Rheinmetall Diskussion
Informationen zur Rheinmetall Aktie
Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,19 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Thales notiert im Minus, mit -1,72 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,10 %. Lockheed Martin verliert -0,04 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,20 %.
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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.