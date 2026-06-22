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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ServiceNow Aktie bisher Verluste von -2,89 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.06.2026

    Die ServiceNow Aktie ist bisher um -2,89 % auf 81,86 gefallen. Das sind -2,44  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten ServiceNow Aktionäre einen Verlust von -12,67 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die ServiceNow Aktie damit um -8,82 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,94 %. Im Jahr 2026 gab es für ServiceNow bisher ein Minus von -37,14 %.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,82 %
    1 Monat -5,94 %
    3 Monate -12,67 %
    1 Jahr -50,87 %
    Stand: 22.06.2026, 12:42 Uhr

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,55 Mrd. € wert.

    Achtung: Rechenzentren und die Uran-Knappheit - Die Lösung liegt bei Standard Uranium, SAP, ServiceNow und Oracle


    Die letzte Handelswoche war geprägt vom Börsengang der SpaceX-Aktie. Elon Musks Meisterwerk erregte großes Aufsehen, nachdem der Marktwert kurz nach der Erstnotiz schon von 1,8 auf 2,7 Billionen USD emporschnellte. Erst Ende der Woche kam es zu …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. IBM notiert im Minus, mit -0,12 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,36 %. Oracle verliert -1,10 %

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    -2,80 %
    -8,82 %
    -5,94 %
    -12,67 %
    -50,87 %
    -16,19 %
    -8,45 %
    +551,76 %
    +1.953,63 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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