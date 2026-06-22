SAP Aktie schwach im Handel - 22.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,78 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 131,30€, mit einem Minus von -1,78 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -13,52 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -9,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -37,55 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,77 % 1 Monat -14,66 % 3 Monate -13,52 % 1 Jahr -47,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 22.06.2026, 12:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der SAP. Die Aktie zeigt relative Schwäche gegenüber dem IVG-ETF; Gewinnmitnahmen in Chipwerten könnten Liquidität in IVG/SEM umlenken und eine 5–10%-Gegenreaktion im Abwärtstrend ermöglichen. Diskutiert wird zudem eine mögliche Bodenbildung, mit Einstiegslagen um 129–136€; zugleich warnen Nutzer vor weiteren Verlusten bei neuen Tiefstständen und fundamentaler Unsicherheit.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,50 Mrd. € wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 22.06.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell von einer herausfordernden Seite, denn auf der einen Seite stehen SAP und BYD sinnbildlich für die Konzerne, die aktuell mit massiven internen sowie externen Widerständen zu kämpfen haben. Anleger ringen beim …

Die letzte Handelswoche war geprägt vom Börsengang der SpaceX-Aktie. Elon Musks Meisterwerk erregte großes Aufsehen, nachdem der Marktwert kurz nach der Erstnotiz schon von 1,8 auf 2,7 Billionen USD emporschnellte. Erst Ende der Woche kam es zu …

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,41 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,10 %. ServiceNow verliert -2,89 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,89 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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