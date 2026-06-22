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SAP Aktie schwach im Handel - 22.06.2026
Am 22.06.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um -1,78 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.
SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.
SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.06.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,78 % verliert die SAP Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 131,30€, mit einem Minus von -1,78 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -13,52 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um -9,77 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -37,55 %.
SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,77 %
|1 Monat
|-14,66 %
|3 Monate
|-13,52 %
|1 Jahr
|-47,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der SAP. Die Aktie zeigt relative Schwäche gegenüber dem IVG-ETF; Gewinnmitnahmen in Chipwerten könnten Liquidität in IVG/SEM umlenken und eine 5–10%-Gegenreaktion im Abwärtstrend ermöglichen. Diskutiert wird zudem eine mögliche Bodenbildung, mit Einstiegslagen um 129–136€; zugleich warnen Nutzer vor weiteren Verlusten bei neuen Tiefstständen und fundamentaler Unsicherheit.
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Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,99 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,41 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,10 %. ServiceNow verliert -2,89 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,89 %.
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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.