Porsche Holding SE Aktie fällt um -2,36 % - 22.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Porsche Holding SE Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,36 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute bei der Porsche Holding SE Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Porsche Holding SE mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,43 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -25,27 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat -7,72 % 3 Monate -4,43 % 1 Jahr -9,82 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 22.06.2026, 12:43 Uhr

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,56 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -1,80 %. Renault notiert im Minus, mit -1,21 %. Volkswagen verliert -2,55 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,26 %.

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Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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