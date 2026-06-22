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SpaceX Aktie fällt auf 153,98€ - 22.06.2026
Am 22.06.2026 ist die SpaceX Aktie, bisher, um -1,81 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.
SpaceX Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.06.2026
Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,81 % auf 153,98€. Damit verliert die Aktie -2,84 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 153,98€, mit einem Minus von -1,81 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,06 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +7,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SpaceX eine positive Entwicklung von +18,06 % erlebt.
SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,23 %
|1 Monat
|+18,06 %
|3 Monate
|+18,06 %
|1 Jahr
|+18,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der SpaceX-Aktie. Im Fokus steht der Kapitalbedarf des Unternehmens: Trotz Rekord-IPO wird eine neue Anleihe diskutiert, was die Aktie als riskante Wette erscheinen lässt; Emissionsvolumen könnte bei fallenden Kursen geringer ausfallen. Trader berichten von Short-Positionen mit Gewinnen; daneben gibt es Spekulationen über Wachstum, mögliche Übernahmen und weitere Finanzierungsrunden, während belastbare Daten fehlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Zur SpaceX Diskussion
Informationen zur SpaceX Aktie
Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil. € wert.
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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.