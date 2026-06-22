JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone anlässlich zweier Zukäufe in Australien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Transaktionen stärkten das Geschäft mit Milchprodukten und pflanzenbasierten Nahrungsmitteln (EDP) im asiatisch-pazifischen Raum, schrieb Celine Pannuti am Montag. Sie rechnet zunächst mit einem Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Prozentbereich./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 65,12EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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