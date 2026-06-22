Goldpreis im Höhenflug +1,10 % auf 4.203,77 USD

+1,10 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,23 % 1 Monat -7,75 % 3 Monate -6,68 % 1 Jahr +24,76 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Gold 4.203,77. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.783,11USD. Heute steht er bei 4.203,77USD. Das Investment wäre auf 2.357,55USD gewachsen – eine Steigerung von +135,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreet-online-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Die 14-Tage-Entwicklung war volatil, teils durch Options-Verfall verzerrt. Zielbereiche reichen von ca. 3.500 USD (Bearish) über 3.800–3.900 USD bis 4.018–4.060 USD; manche rechnen Jahresende höher als heute. Treiber bleiben Dollar, Zinsen/Realzinsen und geopolitische Prämien.