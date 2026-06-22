Silber rast nach oben – Kurs bei 66,35 USD

+2,31 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,29 % 1 Monat -13,14 % 3 Monate -2,77 % 1 Jahr +83,00 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Silber gewinntund erreicht 66,35. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 17,3515USD. Heute notiert Silber bei 66,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 19.119,4USD wert – ein Zuwachs von +282,39 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum aktuell gemischt: Kurzfristig Boden bei 60–67 USD; Aufwärtsziel 70–72 USD in 1–2 Wochen, danach weitere Beobachtung. Technisch dominiert: Flaggenkonsolidierung im Aufwärtstrend, 200-Tage-Linie als Barriere; manche sehen langfristig bullisch, warten aber auf bestätigte Chartmarken. Fundamentale Nachfrage bleibt positiv; Einige warnen vor Übertreibung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage schwankend; Konsolidierung.