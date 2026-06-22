Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 66,35 USD
Silberpreis legt +2,31 % zu und erreicht 66,35 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,29 %
|1 Monat
|-13,14 %
|3 Monate
|-2,77 %
|1 Jahr
|+83,00 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 17,3515USD. Heute notiert Silber bei 66,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 19.119,4USD wert – ein Zuwachs von +282,39 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum aktuell gemischt: Kurzfristig Boden bei 60–67 USD; Aufwärtsziel 70–72 USD in 1–2 Wochen, danach weitere Beobachtung. Technisch dominiert: Flaggenkonsolidierung im Aufwärtstrend, 200-Tage-Linie als Barriere; manche sehen langfristig bullisch, warten aber auf bestätigte Chartmarken. Fundamentale Nachfrage bleibt positiv; Einige warnen vor Übertreibung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage schwankend; Konsolidierung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|335,50EUR
|+1,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|118,09EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|237,44EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|340,80EUR
|+2,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|87,18EUR
|+1,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|541,75EUR
|+2,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|351,90EUR
|+1,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,26EUR
|+1,55 %
|Long
|1
|0,00
|118,04EUR
|+1,37 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,771EUR
|-0,95 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.