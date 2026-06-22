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    Besonders beachtet!

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    Verbio Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 22.06.2026

    Am 22.06.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um -3,77 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 22.06.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Sie fällt um -3,77 % auf 31,14. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute bei der Verbio Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Verbio, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,61 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +50,85 % gewonnen.

    Während Verbio deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,17 %.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,31 %
    1 Monat -13,44 %
    3 Monate -11,61 %
    1 Jahr +179,61 %
    Stand: 22.06.2026, 13:01 Uhr

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 22.06. - TecDAX stark +0,91 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Verbio, E.ON und A.H.T. Syngas: Von Platzhirschen und Herausforderern


    Der jüngste Energiepreisschock und regulatorische Vorgaben beschleunigen den Übergang zu CO2-armen Alternativen für fossile Brennstoffe. Folglich ist die Energiewirtschaft im Wandel. Um die ambitionierten Dekarbonisierungsziele der Industrie zu …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %.

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    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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