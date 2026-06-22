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    AKTIE IM FOKUS

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    Sanofi mit Tief seit 2020 - Führungswechsel in Forschung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Sanofi auf Tiefststand seit 2020
    • Papiere verloren 3,5 Prozent bei 71,53 Euro
    • F&E-Chefwechsel: Paulo Fontoura löst Ashrafian ab
    AKTIE IM FOKUS - Sanofi mit Tief seit 2020 - Führungswechsel in Forschung
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Sanofi sind am Montag wieder auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Der bisherige stammte von Mitte Mai. Bei 71,53 Euro verloren die Papiere der Franzosen 3,5 Prozent. Am Morgen hatte Sanofi einen Wechsel an der Spitze im Bereich Forschung und Entwicklung bekannt gegeben.

    Dies sei der erste Wechsel in der Führungsriege seit Konzernchefin Belen Garijo ihr Amt übernommen habe, schrieb James Quigley von Goldman Sachs. Garijo hatte im Mai abrupt Paul Hudson beerbt. Angesichts langer Vorlaufzeiten in der Medikamentenentwicklung habe der bisherige Forschungschef Houman Ashrafian recht wenig Zeit bekommen, einen tiefgreifenden Turnaround umzusetzen, so Quigley. Nun übernimmt nach weniger als drei Jahren Paulo Fontoura.

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    Fontoura könnte zwar nach einer Reihe von Enttäuschungen neuen Schwung bringen, erklärte Quigley. Die Stimmung der Anleger bleibe aber schwach hinsichtlich des Ersatzpotenzials aus der Pipeline für Patentausläufe. Zudem könne der Führungswechsel erst einmal neue Verzögerungen mit sich bringen. Sanofi bleibt laut Quigley eine "Show-me-Story" - die Anleger wollten also erst Beweise für eine Trendwende./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 71,89 auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -8,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 87,29 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 107,00EUR was eine Bandbreite von +22,67 %/+49,15 % bedeutet.






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