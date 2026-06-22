Graphite One sichert sich wichtigen Engineering-Vertrag und entwickelt die Anlage für aktive Anodenmaterialien in Ohio in Richtung einer Kapazität von 25.000 Tonnen synthetischem Graphit weiter

Das Projekt in Conneaut, Ohio, geht in die Phase der detaillierten Umsetzung über, während das Unternehmen eine vollständig integrierte Graphit-Lieferkette in den USA aufbaut

Vancouver, British Columbia / 22. Juni 2026 / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH) (OTCQX: GPHOF) („Graphite One“ oder das „Unternehmen“) gab heute zwei wichtige Meilensteine für seine geplante Produktionsanlage für aktive Anodenmaterialien („AAM“) in Conneaut, Ohio (die „Anlage in Ohio“) bekannt: (1) den Abschluss eines Engineering-Vertrags mit einem führenden Engineering-Unternehmen für die Planung von Anodenproduktionsanlagen und (2) die Weiterentwicklung des strategisch gelegenen Produktionsstandorts des Unternehmens in Conneaut.

Zusammen führen diese Meilensteine dazu, dass das Projekt in die detaillierte Umsetzungsphase übergeht, und unterstützen das Ziel von Graphite One, bis zum vierten Quartal 2028 eine inländische Produktionskapazität von 25.000 Tonnen synthetischem Graphit pro Jahr aufzubauen, wodurch sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger Zulieferer für den schnell wachsenden nordamerikanischen Markt für Batteriematerialien positioniert.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

- Abschluss eines Engineering-Vertrags mit einem führenden Engineering-Unternehmen für Anodenproduktionsanlagen zur Risikominimierung und Optimierung der Fertigungssysteme der Anlage in Ohio im Hinblick auf eine Produktion im kommerziellen Maßstab

- Sicherung eines erstklassigen Industriestandorts in Conneaut, Ohio, mit direktem Anschluss an das CN-Schienennetz, Zugang zum Schiffsverkehr auf den Großen Seen und zur bestehenden Stromversorgung mit hoher Kapazität im Rahmen einer Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von CN Railway

- Abschluss der geotechnischen Bohrungen; die Umweltverträglichkeitsprüfung und Genehmigungsverfahren sind im Gange, der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 geplant.

- Phasenweise Entwicklung mit dem Ziel, im vierten Quartal 2027 zunächst eine Kapazität von ca. 10.000 t p.a. für die Endbearbeitung/Mischung von AAM zu erreichen und diese bis zum vierten Quartal 2028 auf 25.000 Tonnen pro Jahr für synthetischen Graphit und Graphitierung auszubauen

- Prognosen zufolge steigt die Nachfrage nach Batteriegraphit in Nordamerika von ca. 56.000 Tonnen im Jahr 2023 auf über 620.000 Tonnen bis 2030, also um das Elffache (S&P Global Mobility), was die strategische Dringlichkeit inländischer Kapazitäten unterstreicht.

STRATEGISCHE BEDEUTUNG EINER INLÄNDISCHEN GRAPHITVERSORGUNG

Graphit ist der Hauptbestandteil der Anode einer Lithium-Ionen-Batterie und macht ca. 95 % des Gewichts des Anodenmaterials aus. Trotz der entscheidenden Bedeutung für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher im Netzmaßstab und Verteidigungstechnologien sind die Vereinigten Staaten nach wie vor stark von importiertem Graphit und verarbeiteten Anodenmaterialien abhängig, die hauptsächlich aus China stammen.

Graphite One strebt eine vertikal integrierte inländische Lieferkette an, die darauf ausgelegt ist, die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern und den Ausbau der Batteriefertigung in Nordamerika zu unterstützen. Diese Schritte sind entscheidend für die Umsetzung der Strategie des Unternehmens für die Erschließung der Lagerstätte Graphite Creek in Alaska und den Aufbau einer hochmodernen Verarbeitungs- und AAM-Produktionsanlage in Ohio, um AAM für die Branchen Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeichersysteme herzustellen.

Laut Prognosen von S&P Global Mobility wird die nordamerikanische Nachfrage nach Graphit für Batterieanwendungen von ca. 56.000 Tonnen im Jahr 2023 auf über 620.000 Tonnen bis zum Jahr 2030 ansteigen – eine elffache Steigerung. Die von Graphite One angestrebte Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr stellt einen bedeutenden Schritt dar, um diese kritische Versorgungslücke durch eine sichere, hochwertige inländische Produktion zu schließen.

WICHTIGE MEILENSTEINE BEI DER UMSETZUNG

Fortschritte der Anlage in Conneaut, Ohio

Im Mai 2026 sicherte sich Graphite One durch eine Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von CN Railway einen strategisch günstig gelegenen Industriestandort in Conneaut im Ashtabula County, Ohio. Der Standort bietet direkten Zugang zum Schiffsverkehr auf den Großen Seen, zur Eisenbahninfrastruktur von CN und zur bestehenden Stromversorgung mit hoher Kapazität – Vorteile, die den Kapitalaufwand erheblich reduzieren und die Entwicklungszeitpläne des energieintensiven Produktionsprozesses für synthetischen Graphit beschleunigen. Der Standort bietet zudem erheblichen Spielraum für eine zukünftige Erweiterung über die ursprünglichen Ziele hinaus.

Das Unternehmen hat die geotechnischen Bohrungen am Standort Conneaut abgeschlossen und ist in die Phase der Umweltverträglichkeitsprüfung und Genehmigungsverfahren übergegangen. Diese Tätigkeiten verlaufen wie geplant und sollen im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Die Anlage in Ohio mit einer Kapazität von 10.000 t p.a. wird voraussichtlich 30 - 40 dauerhafte, hochwertige Arbeitsplätze in den Bereichen Fertigung, Technik und Betrieb in Conneaut und der umliegenden Region im Ashtabula County schaffen. In Phase 2 sollen ca. 100 - 120 weitere Stellen entstehen, was zur wirtschaftlichen Wiederbelebung der Industriegemeinden im Nordosten Ohios und der Hafenwirtschaft an den Großen Seen beitragen wird.

Abschluss eines Engineering-Vertrags

Am 16. Juni 2026 schloss Graphite One einen Vertrag mit einem führenden Engineering-Unternehmen für Anodenproduktionsanlagen ab, um die Detailplanung und Optimierung der Fertigungssysteme der Anlage in Ohio zu unterstützen.

Diese Beauftragung überführt das Projekt von der Planung in die detaillierte technische Umsetzung und soll die Anlagenintegration, die Baureife, die Effizienz der Inbetriebnahme und die allgemeine Risikominderung des Projekts unterstützen. Die Firma verfügt über spezialisierte Expertise im Bereich komplexer industrieller Hochtemperaturprozesse und der Konzeption integrierter Produktionslinien – Kompetenzen, die entscheidend sind, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Produktionssysteme als nahtlose, optimierte Fertigungsplattform funktionieren, die in der Lage ist, AAM in gleichbleibender, spezifikationsgerechter Qualität im industriellen Maßstab herzustellen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Optimierung des Durchsatzes, der Energieeffizienz, der Produktqualität und der Auslegung hinsichtlich einer zukünftigen Erweiterbarkeit.

DEFINIERTER ENTWICKLUNGSPLAN FÜR EINE PRODUKTIONSKAPAZITÄT VON 25.000 TONNEN SYNTHETISCHEM GRAPHIT PRO JAHR

Graphite One beabsichtigt, die Anlage in Ohio in einem phasenweisen Ansatz zu entwickeln, um den Markteintritt zu beschleunigen und gleichzeitig eine erhebliche langfristige Produktionskapazität aufzubauen. Diese Strategie ermöglicht eine frühere Kundenqualifizierung, die Generierung erster Umsätze sowie eine schrittweise Risikominimierung im Hinblick auf die umfangreiche Kapitalinvestition, die für die volle Graphitierungskapazität erforderlich ist. Das Unternehmen führt derzeit aktive Gespräche mit US-Regierungsbehörden, um eine mögliche finanzielle Unterstützung für den Bau der Anlage in Ohio zu prüfen.

Die Bau- und Entwicklungsarbeiten für die Anlage in Ohio unterliegen weiterhin dem Abschluss des Pachtvertrags, der Projektfinanzierung, den Genehmigungsverfahren, den Stromversorgungsverträgen, der Beschaffung von Ausrüstung, den behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Entwicklungsbedingungen.

Phase 1 – AAM-Endverarbeitungs- und Mischbetrieb

- Geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2027

- Anfängliche Produktionskapazität: ca. 10.000 Tonnen pro Jahr

- Herstellung maßgeschneiderter AAM für Energiespeicher, Schnellladeanwendungen und Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge durch Endbearbeitungs-, Beschichtungs- und Mischverfahren.

Phase 2 – Ausbau der Produktion von synthetischem Graphit und Graphitierung

- Geplante Fertigstellung: 4. Quartal 2028

- Ausbau auf: 25.000 Tonnen Jahreskapazität an synthetischem Graphit und Graphitierungsleistung

- Installation von Hochtemperatur-Graphitierungssystemen, die eine deutliche Steigerung der inländischen Produktion von Hochleistungs-Anodenmaterialien für Batterien ermöglichen

AUFBAU EINER GRAPHIT-LIEFERKETTE IN DEN USA

Die Strategie von Graphite One ist darauf ausgelegt, alle Stufen der inländischen Graphit-Wertschöpfungskette miteinander zu verknüpfen:

- Abbau und Konzentration von natürlichem Graphit aus dem Projekt Graphite Creek des Unternehmens in Alaska

- Verarbeitung und Herstellung von natürlichen wie auch synthetischen AAM in der Anlage in Ohio mit der Möglichkeit, maßgeschneiderte Produktmischungen nach individuellen Kundenspezifikationen herzustellen

- Mögliche zukünftige Recyclingmaßnahmen für Batteriematerialien, um den inländischen Kreislauf weiter zu schließen

Dieser vertikal integrierte Ansatz zielt darauf ab, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Graphitquellen zu verringern, die von Erstausrüstern und Batterieherstellern zunehmend geforderte Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette zu gewährleisten, den logistikbedingten CO2-Fußabdruck im Vergleich mit Importen über lange Seewege zu reduzieren und eine sichere inländische Versorgung mit kritischen Batteriematerialien im Einklang mit den politischen Zielen der USA zu etablieren.

ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSDYNAMIK

Graphite One treibt weiterhin mehrere strategische Initiativen auf seiner gesamten Geschäftsplattform voran, unter anderem:

- Lieferung von AAM-Mustern an große Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterieunternehmen für Test- und Qualifizierungsprogramme

- Laufende geschäftliche Gespräche über zukünftige Liefer- und Abnahmemöglichkeiten mit führenden Akteuren der nordamerikanischen Batterie- und EV-Lieferkette

- Weitere Fortschritte bei den Genehmigungsverfahren im Projekt Graphite Creek im Rahmen des beschleunigten bundesstaatlichen Genehmigungsverfahrens FAST-41. Diese bundesstaatliche Einstufung unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Versorgungssicherheit der USA mit kritischen Mineralien und sorgt für mehr Planungssicherheit für die zeitlich abgestimmte Entwicklung der Kapazitäten für den vorgelagerten Abbau und die nachgelagerte Verarbeitung.

STELLUNGNAHME DES MANAGEMENTS

„Es ist die Umsetzung, die eine Vision in Produktionskapazität verwandelt“, sagte Anthony Huston, President und Chief Executive Officer von Graphite One.

„Die Umsetzung dieses Engineering-Vertrags und die Fortschritte unseres Standorts in Conneaut stellen wichtige Schritte beim Aufbau einer Anlage dar, von der wir glauben, dass sie zu einer der führenden inländischen Quellen für synthetische Graphit-Anodenmaterialien (AAM) in Nordamerika werden kann. Mit dem gesicherten Standort, den vorhandenen Vorteilen bei kritischer Infrastruktur, den laufenden Engineering-Arbeiten und einer klaren, in Phasen gegliederten Entwicklungsstrategie verfügen wir nunmehr über einen definierten, risikominimierten Weg zum Aufbau einer Produktionskapazität von 25.000 Tonnen synthetischem Graphit pro Jahr bis Ende 2028.

Diese Meilensteine bekräftigen unser Ziel, eine sichere, vollständig integrierte Graphit-Lieferkette in den USA aufzubauen, die in der Lage ist, die wachsenden Sektoren Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und Verteidigung in Amerika zu unterstützen und gleichzeitig hochwertige Arbeitsplätze in Ohio und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Wir gehen die Umsetzung diszipliniert und mit Nachdruck an, um das Versprechen der Unabhängigkeit der USA bei kritischen Mineralien einzulösen.“

POSITIONIERUNG FÜR LANGFRISTIGES WACHSTUM

Diese Entwicklungen werden eine zentrale Rolle in der Strategie von Graphite One spielen, eine vollständige, in den USA angesiedelte Graphit-Lieferkette aufzubauen, die die inländische Ressourcenerschließung, die Verarbeitung fortschrittlicher Materialien und die Produktion batteriefertiger Anoden miteinander verknüpft.

Mit seinen Standorten in Alaska und Ohio will das Unternehmen eine strategische inländische Bezugsquelle für Graphitmaterialien für den rasch wachsenden nordamerikanischen Batteriemarkt schaffen und gleichzeitig die Ziele der USA einer Versorgungssicherheit bei kritischen Mineralien unterstützen. Das vertikale Integrationsmodell ermöglicht es Graphite One, entlang der gesamten Lieferkette eine höhere Wertschöpfung zu erzielen, strenge Qualitätskontrollen aufrechtzuerhalten, maßgeschneiderte Anodenlösungen (einschließlich Mischungen aus natürlichen und synthetischen Materialien) anzubieten und den Kunden eine rückverfolgbare, politisch konforme Beschaffung aus Nordamerika zu gewährleisten, die den Anforderungen an den inländischen Anteil gemäß dem Inflation Reduction Act und den damit verbundenen Initiativen entspricht.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das „Projekt“) mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau und die Verarbeitung von natürlichem Graphit sowie die Herstellung von aktiven Anodenmaterialien aus synthetischem und natürlichem Graphit vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batterie- und Energiespeichermarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Für das Board of Directors

„Anthony Huston“ (gez.)

Weitere Informationen über Graphite One Inc. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.GraphiteOneInc.com oder wenden Sie sich an:

Anthony Huston

CEO, President & Direktor

Tel.: (604) 889-4251

E-Mail: AHuston@GraphiteOneInc.com

Investor Relations Kontakt

Tel.: (604) 684-6730

GPH@kincommunications.com

Auf X @GraphiteOne

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Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich der Leistung und des Ergebnisses des wichtigen Ingenieurvertrags, des tatsächlichen Zeitplans und des Baus der Anlage in Ohio sowie der Leistung nach Fertigstellung, der Integration der beschafften Fertigungsanlagen einschließlich der detaillierten technischen Planung, der Einhaltung der Phasen und des angestrebten Fertigstellungstermins sowie von Ereignissen oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „beabsichtigt“, „erwartet“, „wird erwartet“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „plant“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „angedeutet“, „sein“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „möglicherweise“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“. Das Unternehmen weist darauf hin, dass keine Gewähr dafür besteht, dass es eine Projektfinanzierung sichern kann, dass ihm die erforderlichen Anlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden oder dass es alle Genehmigungen und behördlichen Zulassungen erhalten wird, um den Bau der Anlage in Ohio voranzutreiben. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.com abrufbar sind.

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Die Graphite One Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 0,675EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.