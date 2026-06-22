JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Tochter Sartorius Stedim ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 212,9EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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