Goldman hebt Ziel für FMC auf 43 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 41,12 auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,03 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -24,52 %/+12,00 % bedeutet.