ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für FMC auf 43 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs hebt FMC Kursziel von 38 auf 43 Euro
- Einstufung auf Neutral bleibt bei Goldman Sachs
- US-Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis mau
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 38 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton rechnet für den Bericht zum zweiten Quartal erneut mit einer soliden operativen Ergebnissteigerung des Dialyse-Spezialisten, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. In den USA dürfte das Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) aber mau geblieben sein./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 41,12 auf Tradegate (22. Juni 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +4,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,03 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -24,52 %/+12,00 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 43 Euro
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