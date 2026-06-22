Leggett Dynamics bringt ein Mid-Class-Massagesystem auf den Markt und macht luxuriösen Komfort auch bei Serienfertigung erschwinglich

DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / Leggett Dynamics hat heute sein Mid-Class-Massagesystem (MCM) vorgestellt, eine bahnbrechende, nicht-elektronische Innovation, die Premium-Massagen auch außerhalb des Luxusfahrzeugsegments zugänglicher macht. Das MCM, das derzeit bei einem globalen OEM in Produktion ist, wurde zudem für den „2026 Auto Tech Partnership Award“ für branchenführende Innovation und Zusammenarbeit nominiert.

Bahnbrechendes Design

Das MCM schafft ein einzigartiges Massageerlebnis mit einem kompakten 30 x 35 mm großen Modul, das den Coandă-Effekt nutzt – die natürliche Tendenz eines Luftstrahls, einer gekrümmten Oberfläche zu folgen. Da es weder Elektronik noch bewegliche Teile enthält, reduziert es Komplexität und Kosten und macht ein Premium-Erlebnis für mehr Fahrzeugsegmente und Verbraucher zugänglich.

Innovation, Geschwindigkeit und Kosten im Gleichgewicht

„Automobilhersteller müssen Innovation, Geschwindigkeit und Kosten in Einklang bringen, während Verbraucher immer individuellere, erschwinglichere Premium-Erlebnisse erwarten“, sagte Julien Rea, VP of Global Innovation & Engineering bei Leggett Dynamics. „Das Mid-Class-Massagesystem von Leggett Dynamics definiert die Möglichkeiten neu – mit einem bahnbrechenden Ansatz, der das Design vereinfacht, eine Plug-and-Play-Integration ermöglicht und Premium-Komfort für mehr Fahrzeuge jenseits des Luxussegments zugänglich macht.“

Im Rahmen seiner Innovation Services weckte Leggett Dynamics mit einem fortschrittlichen Konzept frühzeitig das Interesse der OEMs und startete ein gemeinsames Entwicklungsprogramm, um die technische Machbarkeit zu validieren, die Leistung zu optimieren und die Kostenziele an die Markterwartungen anzupassen.

Beschleunigter Weg vom Konzept zur Produktion

Der schnelle Übergang des MCM vom Konzept zur Serienproduktion wurde durch die frühzeitige Zusammenarbeit und sein eigenständiges, nicht-elektronisches Design ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen lässt sich das MCM als „Insel-Lösung“ in Fahrzeug-Updates integrieren, ohne dass eine zeitaufwändige und kostspielige erneute Validierung der Elektronik erforderlich ist. Dies hilft OEMs dabei, schnell und einfach Komfortfunktionen hinzuzufügen – selbst auf Plattformen, die ursprünglich nicht mit komplexen elektronischen Architekturen konzipiert wurden.