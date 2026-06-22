JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Muttergesellschaft Sartorius ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 164,8EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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