JPMORGAN stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Insgesamt erwartet Richard Vosser für den Laborausrüster und dessen Muttergesellschaft Sartorius ein solides zweites Quartal mit anhaltender Stärke bei Verbrauchsmaterialien und einer Rückkehr zum Umsatzwachstum bei den Geräten, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 164,8EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
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