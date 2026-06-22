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    Vor dem IPO

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    Uber als Ankerinvestor? Lime startet mit Rückenwind an die Börse

    Lime steht kurz vor dem Börsengang und holt offenbar Uber als Ankerinvestor an Bord. Der Schritt könnte das Vertrauen der Anleger deutlich stärken.

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    Vor dem IPO - Uber als Ankerinvestor? Lime startet mit Rückenwind an die Börse
    Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimon

    Der E-Scooter- und E-Bike-Anbieter Lime will seinen bevorstehenden Börsengang offenbar mit prominenter Unterstützung absichern. Nach Informationen von The Information plant das Unternehmen, den Fahrdienstvermittler Uber als Ankerinvestor für das Börsendebüt in den Vereinigten Staaten zu benennen.

    Dem Bericht zufolge will Uber einen bedeutenden Betrag in die Emission investieren. Der Konzern soll zudem auf der Titelseite eines aktualisierten Börsenprospekts als Ankerinvestor aufgeführt werden. Die Unterlagen wollte Lime demnach am Montag einreichen.

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    Eine Bestätigung der Angaben gab es zunächst nicht. Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig verifizieren. Weder Uber noch Lime reagierten kurzfristig auf Anfragen der Nachrichtenagentur.

    Börsengang soll bis zu 180,9 Millionen US-Dollar einbringen

    Lime hatte bereits im Mai die Unterlagen für einen Börsengang in den Vereinigten Staaten eingereicht. Das in San Francisco ansässige Unternehmen wird seit Jahren von Uber unterstützt.

    Laut Informationen von Reuters aus einer am Montag veröffentlichten Börsenunterlage strebt Lime nun an, bis zu 180,9 Millionen US-Dollar einzunehmen. The Information berichtete zuvor, das Unternehmen wolle auf einer Investoren-Roadshow rund 200 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar einsammeln.

    Die Gespräche mit potenziellen Investoren sollen noch in dieser Woche beginnen.

    Geld für Schuldenabbau und Wachstum

    Mit den Einnahmen aus dem Börsengang verfolgt Lime mehrere Ziele. Das Unternehmen will den laufenden Geschäftsbetrieb finanzieren, sämtliche Schulden zurückzahlen und zugleich in ergänzende Technologien, Vermögenswerte oder geistiges Eigentum investieren. Auch mögliche Übernahmen stehen auf der Agenda.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Verbindung zu Uber durch eine bestehende Finanzierungsvereinbarung. Laut The Information hat Uber einen Kredit von 115 Millionen US-Dollar garantiert, der im September fällig wird.

    Umsatzentwicklung stärkt die IPO-Story

    Rückenwind erhält Lime auch durch die operative Entwicklung. In den Unterlagen zum Börsengang meldete das Unternehmen im Mai einen deutlichen Anstieg des Jahresumsatzes.

    Die mögliche Beteiligung von Uber könnte nun ein zusätzliches Signal an Investoren senden. Ankerinvestoren gelten an den Kapitalmärkten häufig als Vertrauensbeweis und können die Nachfrage nach neuen Aktien stärken. Für Lime könnte das kurz vor dem Börsendebüt zu einem wichtigen Vorteil werden.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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