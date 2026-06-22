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    Michael Burry sagt nur: wow

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    Butterfly +56 %: Die kleine Aktie hinter Midjourneys 60-Sekunden-Körperscanner

    Midjourney plant einen 60-Sekunden-Körperscanner per Ultraschall und KI. Butterfly liefert die Technik für den Prototyp. Anleger haben die Aktie am Donnerstag brutal hochgekauft, heute kommt der erste Dämpfer.

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    Michael Burry sagt nur: wow - Butterfly +56 %: Die kleine Aktie hinter Midjourneys 60-Sekunden-Körperscanner
    Foto: Jaque Silva - NurPhoto

    Butterfly Network ist mit einem Schlag zurück auf dem Radar spekulativer Wachstumsanleger. Die Aktie sprang am Donnerstag, dem letzten regulären Handelstag der vergangenen Woche vor dem Juneteenth-Feiertag am Freitag, um rund 56 Prozent nach oben. Auslöser war die Nachricht, dass Butterflys Ultraschalltechnologie eine zentrale Rolle im neuen Gesundheitsprojekt von Midjourney spielt. Der KI-Konzern, bisher vor allem für Bildgenerierung bekannt, stellte "Midjourney Medical" und einen geplanten Ganzkörperscanner vor, der medizinische Bildgebung schneller, günstiger und leichter zugänglich machen soll. Selbst Michael Burry zeigte sich beeindruckt: "Ich bin ein Fan von Midjourney, aber wow. Lesen Sie bis zum Ende", schrieb der bekannte Investor auf X. "Genau so können Medizin und Gesundheitswesen in diesem neuen Paradigma mit ungeahnter Rechenleistung neu gedacht werden."

    Der aktuelle Prototyp des Midjourney-Scanners nutzt im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung 40 proprietäre "Ultrasound-on-Chip"-Bildgebungsmodule von Butterfly. Künftige Versionen sollen nach Angaben des Unternehmens deutlich mehr Module enthalten, wenn die Plattform ausgebaut wird. Für Butterfly ist das deshalb mehr als nur ein PR-Erfolg: Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, dass die Partnerschaft über fünf Jahre Zahlungen von bis zu 74 Millionen US-Dollar einbringen könnte. CEO Joseph DeVivo sprach in einer Unternehmensmitteilung von einer "potenziell bedeutenden kommerziellen Chance" und sagte: "Wir sind stolz darauf, Midjourneys Mission zu unterstützen, den Zugang zu persönlichen Bilddaten zu demokratisieren."

    Midjourneys Ziel ist ambitioniert. Der Scanner soll detaillierte Ganzkörperbilder per Ultraschall liefern, ohne Strahlung oder Magnetfelder. Nutzer sollen in ein Becken mit warmem Wasser steigen und durch einen Ring mit rund 500.000 Ultraschallsensoren gehen. Die dabei entstehenden Datenmengen sollen mithilfe von KI und Hochleistungsrechnern verarbeitet werden. Angestrebt wird ein etwa 60 Sekunden dauernder Scan, der MRT-ähnliche Körperkarten zu deutlich geringeren Kosten liefern soll. "Wir haben von etwas geträumt, das so leistungsstark wie ein MRT und so ungezwungen wie ein Besuch im Spa ist", sagte Midjourney-Gründer David Holz.

    Ab 2027 will Midjourney ein erstes Forschungs-Spa in San Francisco eröffnen, 2028 sollen weitere Städte folgen. Bis 2031 plant das Unternehmen weltweit mehr als 50.000 Scanner, die bis zu eine Milliarde Scans pro Monat ermöglichen sollen. Zum Vergleich: Weltweit werden derzeit jährlich etwa 100 bis 150 Millionen MRT-Untersuchungen durchgeführt. Sollte Midjourney seine Ziele erreichen, wäre das ein radikaler Sprung für die medizinische Bildgebung – und Butterfly wäre mit seiner Chip-Ultraschalltechnologie früh in einem potenziell riesigen Markt positioniert. Genau darin liegt aber auch das Risiko: Die Aktie ist nach dem Kurssprung bereits stark gelaufen, die Erwartungen sind hoch, und vorbörslich gab sie am Montag leicht nach. Aus einer spektakulären Vision muss nun ein belastbares Geschäftsmodell werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Butterfly Network Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,01 % und einem Kurs von 7,632EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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