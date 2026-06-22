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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank senkt Suss Microtec auf 'Verkaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Suss Microtec von Halten zu Verkaufen
    • Fairer Wert 80 Euro Rekordkurs 118 Euro deutlich höher
    • KGV 25 liegt deutlich außerhalb der Bandbreite
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt Suss Microtec auf 'Verkaufen'
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Aktien von Suss Microtec nach ihrer Kursrally beim unveränderten fairen Wert von 80 Euro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Laut Armin Kremser wurde Suss hauptsächlich von der Euphorie im Halbleitersektor getrieben. Operativ bleibe die Entwicklung vom anhaltenden KI-Investitionsboom geprägt, der dem Hightech-Unternehmen im zweiten Quartal einen leicht höheren Auftragseingang als im ersten Jahresviertel bescheren dürfte, schrieb er am Montag. Mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von erstmals 25 lägen die Aktien aber bereits "weit außerhalb der historischen Bandbreite". Suss erreichten am Montag einen Rekord über 118 Euro und lagen dabei um fast die Hälfte über dem fairen Wert der DZ./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 111,2 auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +21,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -6,08 %/+11,81 % bedeutet.


    Rating: Verkaufen
    Analyst: DZ Bank



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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursanstieg (neues ATH ~104 €, einzelne Anleger +250% seit Einstieg bei ~31 €), Bewertungserwartungen für 2027/2028 (KGV‑Prognosen
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

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