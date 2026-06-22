DZ Bank senkt Suss Microtec auf 'Verkaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 111,2 auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +21,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,32 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -6,08 %/+11,81 % bedeutet.