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    Aumann erhöht Rückkaufpreis auf 17,80 € je Aktie – Anleger jubeln

    Die Aumann AG passt ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm an und erhöht den Angebotspreis je Aktie deutlich, um Investoren trotz gestiegener Kurse ein attraktives Angebot zu sichern.

    Aumann erhöht Rückkaufpreis auf 17,80 € je Aktie – Anleger jubeln
    Foto: adobe.stock.com
    • Aumann AG erhöht den Erwerbspreis des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie.
    • Beschluss durch Vorstand und Aufsichtsrat gemäß Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage; Insiderinformation veröffentlicht am 22.06.2026.
    • Ursprüngliches Rückkaufprogramm (Beschluss vom 05.06.2026): bis zu 1.291.704 Inhaberaktien zum Preis von 16,50 € je Aktie.
    • Alle weiteren Bedingungen des Aktienrückkaufs bleiben unverändert.
    • Begründung: Erhöhung, um das Angebot trotz deutlicher Aktienkursentwicklung attraktiv zu halten; Gesellschaft verfügt weiterhin über ausreichende finanzielle Mittel für Wachstum und Unternehmenszukäufe.
    • Mitteilende Person: Jan‑Henrik Pollitt (CFO); Details und Konditionen veröffentlicht auf www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf sowie im Bundesanzeiger.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aumann ist am 14.08.2026.

    Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,64 % im Plus.


    Aumann

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    ISIN:DE000A2DAM03WKN:A2DAM0
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