Deutsche Telekom Aktie heute im Minus (26,02€) - 22.06.2026

Die Deutsche Telekom Aktie notiert aktuell bei 26,02€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,40 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,64 € entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,02€, mit einem Minus von -2,40 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Telekom Verluste von -16,92 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -9,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Telekom auf -6,73 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,34 % 1 Monat -11,20 % 3 Monate -16,92 % 1 Jahr -14,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 22.06.2026, 13:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der Deutschen Telekom: Skepsis gegenüber hohen Analystenzielen; kontroverse Debatte, ob massive KI‑Investitionen sinnvoll oder riskant (Überkapazitäten, Margen‑ und Konkurrenzrisiken); technische Analyse (38% Korrektur, 200‑SMA als Halt, 50/200‑Kreuz) sowie stark divergierende Kursprognosen (5–20€ kurzfristig vs. >30€ langfristig) und Dividendenaspekt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,29 Mrd. € wert.

Die Deutsche Telekom-Aktie startet schwach in die neue Woche und notiert nun unmittelbar an der bereits mehrfach thematisierten und wichtigen Unterstützungszone. Damit steht die in der letzten Analyse skizzierte Bodenbildung erneut auf dem Prüfstand. Noch ist das Setup nicht verloren, doch jetzt müssen die Käufer tatsächlich liefern. Genau jetzt sind die Käufer gefragt Rund um […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Käufer gesucht! first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,85 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,62 %. Telefonica verliert -2,06 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,93 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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