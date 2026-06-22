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    AKTIEN IM FOKUS

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    Rüstungswerte unter Druck - Vincorion im Plus, KNDS vor IPO

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungstitel fallen wegen Hoffnungen auf Frieden
    • Rheinmetall bleibt im Abwärtskanal seit Januar
    • KNDS könnte Börsengang nach Regierungsabkommen folgen
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte unter Druck - Vincorion im Plus, KNDS vor IPO
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Nahost-Krieg belastet am Montag die Aktien aus dem Rüstungssektor. Die Titel von Rheinmetall büßten zwei Prozent ein und blieben damit im Chart in ihrem Abwärtskanal, der im Januar in Rekordnähe eingeleitet worden war. Im MDax büßten die Aktien von Hensoldt 3,5 Prozent ein, während Renk und TKMS bis zu 2,6 Prozent verloren.

    Anleger hatten in den vergangenen Monaten schon die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht. Bei Rheinmetall sind daher die Kurshöhepunkte seit Januar stetig rückläufig. Neben den drei Autobauern und SAP gehören die Papiere mit einem Kursrutsch um ein Viertel zu den bislang schwächsten Dax -Werten in diesem Jahr.

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    Der Analyst Yan Derocles von der Investmentbank Oddo BHF hob vor diesem Hintergrund bei Rheinmetall eine Einstiegschance hervor. Er attestierte dem Dax-Konzern "Wachstum zum Discountpreis" wegen eines Bewertungsabschlags gegenüber der europäischen Konkurrenz. Dies konnte den Kurs aber nur vorübergehend stützen. Die Sektor-Skepsis setzte sich durch angesichts vermeldeter Fortschritte in den Gesprächen über ein Kriegsende zwischen den USA und dem Iran.

    Eine robuste Ausnahme im Sektor waren die Titel von Vincorion , die am Montag erstmals als SDax -Mitglied gehandelt wurden. Sie hoben sich im Zuge dessen mit einem Anstieg um fast ein Prozent positiv ab vom schwachen Branchenumfeld. Das Unternehmen ist erst seit März börsennotiert und hat seither eine durchwachsene Entwicklung hinter sich. Mit 18,20 Euro werden die Aktien aktuell immerhin sieben Prozent über ihrem Ausgabepreis von damals 17 Euro gehandelt.

    Mit KNDS könnte bald ein großes Unternehmen der Branche an der Börse dazu kommen. Deutschland und Frankreich haben eine Vereinbarung zum Einstieg der Bundesregierung getroffen, wodurch beide Staaten künftig gleich stark an dem Panzerbauer beteiligt sein sollen. Damit könnte auch der Weg für einen Börsengang geebnet werden, hieß es. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dieser könnte dann am Dienstag angekündigt werden./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 1.175 auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -9,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 161,72 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +32,24 %/+73,79 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen großer Rüstungsaufträge und Expansion auf die Bewertung von Rheinmetall: 8,2 Mrd.€ für 132 Kampfpanzer und das JV mit Leonardo erhöhen Umsatz- und Ertragssichtbarkeit; Berenberg bestätigt Buy mit Ziel €1750, Analysten insgesamt bullisch; geplantes Japan-JV stärkt das fundamentale Profil; Debatte, ob Nachrichten bereits eingepreist sind und Lieferzeiten kurzfristig kurstrelevant sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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