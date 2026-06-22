Börsen Update Europa - 22.06. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %

Der MDAX steht bei 32.534,41 PKT und verliert bisher -0,26 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +5,09 %, Nordex +2,97 %, Elmos Semiconductor +2,81 % Flop-Werte: HENSOLDT -3,94 %, RENK Group -3,48 %, Porsche Holding SE -3,17 %

Der DAX steht bei 24.992,85 PKT und verliert bisher -0,02 %. Top-Werte: Infineon Technologies +6,02 %, Hochtief +2,16 %, Siemens Energy +1,53 % Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,97 %, Rheinmetall -2,55 %, Deutsche Telekom -2,05 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.966,86 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +6,02 %, SILTRONIC AG +5,09 %, Nordex +2,97 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,94 %, TeamViewer -3,64 %, Verbio -3,34 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.305,19 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +6,02 %, argenx +3,24 %, ASML Holding +2,27 %

Flop-Werte: Hermes International -4,26 %, Sanofi -3,34 %, Volkswagen (VW) Vz -2,97 %

Der ATX steht bei 6.558,86 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,01 %, voestalpine +1,53 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,19 %

Flop-Werte: Lenzing -1,93 %, Oesterreichische Post -1,58 %, Wienerberger -1,47 %

Der SMI bewegt sich bei 13.766,21 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,44 %, Lonza Group +1,42 %, Zurich Insurance Group +0,94 %

Flop-Werte: Holcim -1,53 %, Logitech International -1,24 %, CIE Financiere Richemont -1,13 %

Der CAC 40 steht bei 8.379,56 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: Carrefour +2,84 %, STMicroelectronics +2,78 %, LEGRAND +1,18 %

Flop-Werte: Hermes International -4,26 %, Sanofi -3,34 %, EssilorLuxottica -2,36 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:24) bei 3.166,54 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Telia Company +1,70 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,66 %, SSAB Registered (A) +1,62 %

Flop-Werte: Sandvik -2,58 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,53 %, Skanska (B) -1,22 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.275,00 PKT und steigt um +1,37 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,93 %, Viohalco +2,75 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,50 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,70 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,24 %, Piraeus Port Authority -1,19 %