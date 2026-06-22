SILTRONIC AG Aktie legt am 22.06.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +5,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,45€, mit einem Plus von +5,09 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SILTRONIC AG einen Gewinn von +77,14 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -4,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +87,67 % gewonnen.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,26 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,70 % 1 Monat +0,63 % 3 Monate +77,14 % 1 Jahr +151,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 22.06.2026, 14:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Siltronic-Aktie: Kritik an der Kapitalerhöhung zu 91 € wegen Verwässerung und Aktionärsverärgerung, Diskussion um HALs ~15%-Beteiligung und Übernahmespekulationen, Erwartungen an Wafer-Nachfrage im KI‑Boom, Skepsis gegenüber Management‑Narrativ und Warnung vor Rückschlägen bei ausbleibender Erholung im Halbjahresbericht.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax bleibt am Montag weiter auf Trendsuche. Wie zuletzt pendelt der deutsche Leitindex um die runde Marke von 25.000 Punkten. Nach einem Tageshoch von 25.082 Punkten drehte der Dax ins Minus und gab zuletzt 0,2 Prozent nach auf 24.938 Punkte. …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 22.06.2026 / 11:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,80 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +0,10 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.