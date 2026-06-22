MAX Power ernennt Chad Levesque zum Präsidenten und neuen Vorstandsmitglied, während das Unternehmen die Kommerzialisierung von Natürlichem Wasserstoff weiter vorantreibt

Der Ausbau der Führungsspitze spiegelt die zunehmende Dynamik bei Lawson sowie die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens entlang des Genesis-Trends in Saskatchewan wider.

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Regina, SK – 22. Juni 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich, die Ernennung von Herrn Chad Levesque zum Präsidenten und neuen Vorstandsmitglied bekannt zu geben. Diese strategische Erweiterung der Führungsriege spiegelt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens wider, das Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches Naturwasserstoffsystem durch kommerzielle Bewertung und potenzielle kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten vorantreibt.

Seit MAX Power im Jahr 2022 an die Börse ging, hat Herr Levesque im Rahmen seiner Aufgaben im Bereich Investor Relations eine Schlüsselrolle bei den Kapitalmarktinitiativen des Unternehmens, der Unternehmensentwicklung, der Einbindung von Stakeholdern, der Wachstumsstrategie sowie weiteren Aktivitäten im Zusammenhang mit dem jüngsten Aufstieg des Unternehmens zu einem weltweit führenden Anbieter von natürlichem Wasserstoff gespielt. Er wird sich weiterhin auf diese Bereiche konzentrieren und gleichzeitig seine Rolle als Präsident nutzen, um die Geschichte von MAX Power einem noch größeren Publikum zu vermitteln, während sich der Erfolg in Lawson und anderswo in Saskatchewan weiter ausbaut.

Herr Ran Narayanasamy, CEO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, kommentierte: „Der Zeitpunkt dieser Ernennung ist äußerst strategisch, da wir davon ausgehen, dass MAX Power durch die Entwicklungen in Lawson und anderswo in eine weitere transformative Wachstumsphase eintreten wird. Wir schreiben eine sich rasch entwickelnde globale Erfolgsgeschichte, und deshalb sind Chads Fachwissen im Bereich der Kapitalmärkte und seine umfassende Vertrautheit mit MAX Power gerade jetzt so wichtig, da diese Fähigkeiten und Erfahrungen durch seine neue Rolle als Präsident sowie als Vorstandsmitglied wirkungsvoll genutzt werden können. Chad und ich arbeiten hervorragend zusammen, und wir haben viel zu tun. Diese interne Beförderung von Chad ist wohlverdient und erweitert unsere Handlungsfähigkeit, da die Aktivitäten ab sofort an Fahrt gewinnen. Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, den Wert für die Aktionäre durch unsere Branchenführerschaft und unsere Ziele für Saskatchewan im Kontext Kanadas als Energiesupermacht zu maximieren.“

Neil McMillan, Vorstandsvorsitzender, fügte hinzu: „MAX Power hat seit Rans Amtsantritt als CEO Ende letzten Jahres unglaubliche Fortschritte gemacht. Seine Entscheidung, Chad in diese neue Rolle als Präsident zu befördern, ist ein weiterer kluger Schachzug, der große Vorteile mit sich bringen wird. Meine Jahre als Vorstandsvorsitzender bei Cameco haben mir erneut vor Augen geführt, wie wichtig eine starke Führung und ein synergetisches Team mit einem breiten Spektrum an hervorragenden Kompetenzen sind – und genau das haben wir bei MAX Power. Im Namen des Vorstands gratuliere ich Chad zu seiner Ernennung zum Präsidenten und heiße ihn im Vorstand willkommen. Die Dynamik, die wir in diesem Jahr aufgebaut haben, wird sich nur noch weiter beschleunigen.“

Herr Levesque unterstützt seit über zwei Jahrzehnten nordamerikanische Rohstoff- und Junior-Bergbauunternehmen und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Kapitalmärkte, Investor Relations, strategische Kommunikation, Stakeholder-Engagement und Geschäftsentwicklung. Er hat aufstrebenden Wachstumsunternehmen dabei geholfen, ihre Marktpräsenz zu stärken, strategische Partner zu gewinnen und langfristige Wachstumsinitiativen umzusetzen.

Herr Levesque erklärte: „Ich fühle mich durch das Vertrauen geehrt, das Ran, das übrige Managementteam und der Vorstand in mich gesetzt haben, und ich freue mich unglaublich darauf, in einer so wichtigen Phase der Entwicklung von MAX Power die Rolle des Präsidenten zu übernehmen und gleichzeitig dem Vorstand beizutreten. Die Lawson-Entdeckung, der umfassendere Genesis-Trend und weitere große Landpakete haben MAX Power an die Spitze einer Bewegung für natürlichen Wasserstoff und saubere Energie gebracht, die sich noch in einem frühen Stadium befindet, was das Ausmaß der hier bestehenden Chancen unterstreicht.“

Anreizoptionen

Das Unternehmen freut sich, die Zuteilung von 300.000 Restricted Share Units (die „RSUs“) und 650.000 Aktienoptionen (die „Optionen“) an Herrn Levesque (die RSUs zusammen mit den Optionen, die „Anreizprämien“) im Rahmen seines umfassenden Aktienanreizplans (der „Plan“) bekannt zu geben. Die RSUs werden über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar, wobei jeweils ein Drittel der RSUs am ersten, zweiten und dritten Jahrestag ab dem Zuteilungsdatum unverfallbar wird. Bei Unverfallbarkeit kann jede RSU gemäß dem Plan und nach Festlegung durch das Unternehmen gegen eine Stammaktie am Kapital des Unternehmens (die „Stammaktien“), gegen Bargeld oder gegen eine Kombination aus Stammaktien und Bargeld eingetauscht werden. Die Optionen können zum Erwerb von bis zu 650.000 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 2,26 $ pro Stammaktie ausgeübt werden und verfallen am 22. Juni 2031. Die Optionen unterliegen bestimmten, von der Gesellschaft festgelegten Unverfallbarkeitsbedingungen. Die Gewährung der Anreizprämien unterliegt den Richtlinien der Canadian Securities Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen.

Warum dies für Anleger von Bedeutung ist

Die Ernennung von Chad Levesque zum Präsidenten und Mitglied des Verwaltungsrats durch MAX Power spiegelt die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens wider, das über die Explorationsphase hinausgeht und nun die kommerzielle Bewertung seines Portfolios an natürlichen Wasserstoffvorkommen im ressourcenreichen Saskatchewan vorantreibt. Die Erweiterung der Führungsriege erfolgt in einer Phase bedeutender technischer Fortschritte in Lawson, wachsender internationaler Aktivitäten sowie einer verstärkten Fokussierung auf Kommerzialisierungswege, strategische Partnerschaften und langfristige Entwicklungsplanung.

Da MAX Power sein rasantes Wachstum fortsetzt und der Sektor für natürlichen Wasserstoff weiter reift, ist das Management der Ansicht, dass die heutige Erweiterung des Führungsteams das Unternehmen in die Lage versetzt, zusätzliche unmittelbare, kurzfristige und längerfristige Chancen – einschließlich einer gesteigerten globalen Bekanntheit – voll auszuschöpfen und gleichzeitig Lawson sowie den breiteren Genesis-Trend durch die kommerzielle Bewertung und die potenziell weltweit erste groß angelegte Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff voranzutreiben.

Abbildung 1: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnte“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „möglicherweise“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „sollte“, „wird“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Ernennung von Herrn Levesque zum Präsidenten, zur Vermarktungsstrategie des Unternehmens, zu potenziellen Entwicklungsmöglichkeiten bei Lawson und an anderen Standorten innerhalb des Genesis-Trends, zum Fortschritt der „Natural Hydrogen“-Projekte des Unternehmens durch kommerzielle Bewertung, zu künftigen Bohr- und Evaluierungsprogrammen, zu strategischen Partnerschaften, zu Initiativen zur Steigerung der Marktbekanntheit, zu künftigen Wachstumschancen sowie zu den Geschäftsplänen und Zielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung, unter anderem darauf, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen, geplante Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsaktivitäten wie erwartet verlaufen, Ausrüstung und Personal nach Bedarf verfügbar sind, geologische Interpretationen und technische Ergebnisse die weitere Entwicklung der Projekte des Unternehmens unterstützen und die Marktbedingungen günstig bleiben.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, geologische und technische Ungewissheiten, die Kommerzialisierung von „Natural Hydrogen“, die Leistungsfähigkeit der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften, die Marktakzeptanz, Rohstoff- und Energiepreise, der Zugang zu Kapital, behördliche Genehmigungen, Umwelt- und Genehmigungsauflagen sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne, Erwartungen oder Ziele des Unternehmens erreicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 1,436EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

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