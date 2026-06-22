TrueLab Biopharmaceutical gibt Lizenzvereinbarung mit Bionyra Pharma über zwei monoklonale und bispezifische Antikörper der nächsten Generation zur Behandlung immunvermittelter Entzündungskrankheiten im Wert von bis zu 985 Millionen US-Dollar bekannt

NINGBO, China, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- TrueLab Biopharmaceutical, ein auf Immunologie spezialisiertes Innovationsunternehmen, das eine firmeneigene, KI-gestützte Forschungs- und Entwicklungsplattform nutzt, um bahnbrechende Therapien für immunvermittelte Entzündungskrankheiten zu entwickeln, gab heute bekannt, dass es eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Bionyra Pharma, einem neu gegründeten biopharmazeutischen Unternehmen im klinischen Stadium, über TL-001, einen monoklonalen Anti-TL1A-Antikörper, und TL-003, einen bispezifischen TL1A × IL-23p19-Antikörper, abgeschlossen hat.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung wurden Bionyra die weltweiten Exklusivrechte – mit Ausnahme von Großchina – zur Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von TL-001 und TL-003 gewährt. TrueLab hat Anspruch auf eine Gesamtvergütung von bis zu 985 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit TL-001 und TL-003, einschließlich der Vorauszahlung sowie Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung. Die Vereinbarung sieht zudem gestaffelte Lizenzgebühren auf den künftigen Nettoumsatz vor. Darüber hinaus erhält TrueLab nach Abschluss der Serie-A-Finanzierungsrunde eine einstellige Beteiligung an Bionyra Pharma.

Die Zusammenarbeit bietet Bionyra zudem die Möglichkeit, weitere präklinische Programme von TrueLab in einem ähnlichen Rahmen voranzutreiben.

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat Bionyra Pharma eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 165 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die gemeinsam von Jeito Capital und Sofinnova Partners geleitet wurde und an der sich Arkin Capital, Sanofi Ventures, Sixty Degree Capital, Vives Partners und Apollo Health Ventures beteiligten.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bionyra Pharma zur Weiterentwicklung der Programme TL-001 und TL-003 – zwei differenzierte immunologische Programme, die das Potenzial haben, die Behandlungslandschaft für entzündliche Darmerkrankungen (IBD) und andere immunvermittelte Entzündungskrankheiten grundlegend zu verändern", sagte Dr. Francis Fan, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von TrueLab Biopharmaceutical. „Diese Zusammenarbeit ist eine bedeutende Bestätigung unserer TrueForge-Plattform, die translationale Wissenschaft und fortschrittliches Antikörper-Engineering integriert, um Biologika der nächsten Generation systematisch zu entdecken und zu entwickeln. Vor allem aber zeigt dies unsere Fähigkeit, kontinuierlich hochwertige therapeutische Wirkstoffkandidaten zu entwickeln und wissenschaftliche Innovationen in weltweit wettbewerbsfähige klinische Ressourcen umzusetzen, von denen letztlich Patienten auf der ganzen Welt profitieren können."