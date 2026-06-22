JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2400 auf 2000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht Ende Juli werde wegweisend für die Stimmungslage, schrieb James Grzinic am Montag in seinem Ausblick. Er bleibt optimistisch, dass das Geschäft des Luxusgüterkonzerns im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen hat und die Franzosen dabei weiter überdurchschnittliche Margen und Erträge erzielen./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,12 % und einem Kurs von 1.652EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2000

Kursziel alt: 2400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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