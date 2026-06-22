JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2400 auf 2000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht Ende Juli werde wegweisend für die Stimmungslage, schrieb James Grzinic am Montag in seinem Ausblick. Er bleibt optimistisch, dass das Geschäft des Luxusgüterkonzerns im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen hat und die Franzosen dabei weiter überdurchschnittliche Margen und Erträge erzielen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,12 % und einem Kurs von 1.652EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2000
Kursziel alt: 2400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2000
Kursziel alt: 2400
Währung: EUR
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