US-Aktien fallen – Dimon und Paulsen warnen vor mehr Schmerz

Der S&P 500 ist in den vergangenen fünf Jahren zwar um fast 80 Prozent gestiegen, der Nasdaq sogar um mehr als 86 Prozent. Doch gerade diese Widerstandskraft irritiert Dimon. Bei einer Diskussion des Council on Foreign Relations sagte er: "Ich bin überrascht, denn ich denke an die Ukraine, den Iran, das Öl, Russland und unsere Beziehungen zu China. Diese Themen sind für die freie Welt wirklich wichtig, aber sie bestimmen nicht unbedingt die heutige Wirtschaftslage." Der JPMorgan-Chef fürchtet weniger den nächsten Handelstag als die langfristigen Verschiebungen im geopolitischen und wirtschaftlichen Fundament.

Die Wall Street hat die Risiken monatelang weggelächelt – jetzt bekommt die Rallye erste Risse. Nach der starken KI-getriebenen Aufwärtsbewegung zeigen die Kurse Schwäche, während zwei erfahrene Marktstimmen vor Sorglosigkeit warnen: JPMorgan-Chef Jamie Dimon blickt auf die großen geopolitischen Verschiebungen, Ökonom Jim Paulsen auf die überhitzte KI-Fantasie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Ich mache mir darüber ziemliche Sorgen", zitiert Fortune Dimon. "Sie könnten die Wirtschaft bestimmen, aber vielleicht erst in einem Jahr, in ein paar Jahren – oder vielleicht wird das alles irgendwie noch aufgeschoben. Aber ich mache mir darüber ziemliche Sorgen, daher würde ich mich in Bezug auf den weiteren Verlauf eher zu den Vorsichtigen zählen."

Gleichzeitig erkennt Dimon, warum die Märkte so lange widerstandsfähig geblieben sind. KI-Investitionen könnten in diesem Jahr auf 700 Milliarden US-Dollar steigen, die Arbeitslosenquote liegt bei 4,3 Prozent, und die US-Wirtschaft wächst weiter mit rund 2 Prozent. Doch genau diese Mischung aus Optimismus, Liquidität und Gewöhnung an schlechte Nachrichten macht ihn vorsichtig. "Man weiß nicht, wie sie sich in einem Jahr oder in zwei Jahren entwickeln werden. Wir befinden uns in einem Bullenmarkt. Es ist wie ein kleiner Tsunami. Wenn so etwas passiert, ist es sehr schwer, es aufzuhalten."

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Auch der erfahrene Ökonom Jim Paulsen schlägt einen vorsichtigeren Ton an. Er sieht Anzeichen für eine größere Korrektur reifen, ohne deshalb bereits eine Rezession oder einen voll ausgeprägten Bärenmarkt zu erwarten. Seine Sorge gilt vor allem der KI-Euphorie, der strafferen Wirtschaftspolitik, höheren Ölpreisen und der wachsenden Kluft zwischen hoch bewerteten Tech-Gewinnern und klassischen Unternehmen. "Meine Begeisterung für Aktien schwindet, während ich beobachte, wie die Aufregung – ich wage zu sagen: die Überschwänglichkeit – an der Wall Street in Bezug auf KI-Technologien explodiert", schrieb Paulsen.

Für Anleger ist die Botschaft unbequem, aber nicht eindeutig bearish: Der Markt muss nicht vor einem Crash stehen, doch die Luft wird dünner. Dimon warnt vor den großen Risiken im Hintergrund, Paulsen vor der überhitzten KI-Fantasie im Vordergrund. Nach der langen Rallye reicht schon ein Stimmungsbruch, damit aus Sorglosigkeit plötzlich massiver Verkaufsdruck wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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