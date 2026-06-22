China nutzt seine Marktmacht, um Yuan als Weltwährung auszubauen

Dafür baut China seit Jahren eine eigene Finanzarchitektur auf. Im Zentrum stehen das Zahlungssystem CIPS, Yuan-Swap-Linien mit Zentralbanken und lokale Abwicklungsplattformen. Besonders sichtbar wird dies in Afrika: China hat im Mai die Zölle für 53 afrikanische Staaten gestrichen, um den Marktzugang zu erleichtern und die Nachfrage nach Yuan-Abwicklungen zu steigern. Erste Banken in Südafrika sind bereits an CIPS angebunden, Kenia schichtet Kredite von US-Dollar in Yuan um und Sambia akzeptiert nun Yuan-Zahlungen für Rohstoffe. Die Währungsnutzung entsteht hierbei durch handfeste wirtschaftliche Abhängigkeiten.

Auf den ersten Blick wirkt Chinas Währungspolitik widersprüchlich: Einerseits soll die internationale Nutzung des Yuan ausgeweitet werden, andererseits hält Peking an strikten Kapitalverkehrskontrollen und staatlicher Wechselkurssteuerung fest. Das Ziel ist keine freie Weltwährung nach westlichem Vorbild, sondern eine kontrollierte Handelswährung, die Pekings Macht über Lieferketten, Kredite und Zahlungswege vergrößert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bislang kratzt der Yuan kaum an der Dominanz des US-Dollars; im globalen Zahlungsverkehr und bei den Währungsreserven liegt er jeweils im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Chinas Ziel ist jedoch kein vollständiger Umsturz, sondern der Bau einer "zweiten Spur" neben dem Dollar-System. Diese soll groß genug sein, um China im Krisenfall resistenter gegen Sanktionen zu machen und ausreichend viele Partner an eigene Finanzkanäle zu binden.

Während Peking seine Strategie als Stabilitätsfaktor verkauft, sehen Europa und die USA darin eine Wettbewerbsverzerrung. Da der Yuan trotz immenser Handelsüberschüsse nicht aufwertet, wirkt er wie eine verdeckte Exportsubvention. Das verschärft Handelsungleichgewichte und belastet die westliche Industrie. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) könnte ein fair bewerteter Yuan Deutschlands BIP von 2026 bis 2028 um rund 43 Milliarden Euro erhöhen. Die am Samstag vorgestellte Studie geht davon aus, dass die chinesische Währung zum Euro um 40 Prozent zu niedrig bewertet ist. Vor diesem Hintergrund fordern Politiker in den USA und Deutschland mehr internationalen Druck auf Chinas Wechselkurspolitik.

Für Europa ist die Lage besonders heikel: Es ist massiv von chinesischen Vorprodukten und grünen Technologien abhängig, gleichzeitig drängt die billigere Konkurrenz aus Fernost direkt in europäische Schlüsselbranchen wie den Automobil- und Maschinenbau. Ein umfassender Handelskrieg ist riskant, dennoch bleiben dem Westen Instrumente wie Ausgleichszölle und Anti-Dumping-Verfahren, um auf die chinesischen Überkapazitäten zu reagieren. Wenn sie diese konsequent einsetzen würden.

China will mehr internationale Nutzung, aber keine echte Wechselkursfreiheit. Es will mehr Handel in Yuan, aber keine vollständige Kapitalmarktöffnung. Es will mehr Vertrauen von außen, aber weniger Abhängigkeit von westlichen Finanzsystemen.

Der Yuan ist deshalb nicht nur eine Währung. Er ist Teil eines größeren Pakets aus Industriepolitik, Exportmacht, Kreditvergabe, Zahlungsinfrastruktur und geopolitischer Absicherung. Peking baut damit kein freies Geldsystem, sondern ein kontrolliertes Machtinstrument.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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