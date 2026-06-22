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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie heute im Minus (59,60€) - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BMW Aktie bisher Verluste von -1,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie heute im Minus (59,60€) - 22.06.2026
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.06.2026

    Die BMW Aktie notiert aktuell bei 59,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,00 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der BMW Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BMW Verluste von -17,92 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,33 % verloren.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,16 %
    1 Monat -18,51 %
    3 Monate -17,92 %
    1 Jahr -14,74 %
    Stand: 22.06.2026, 14:16 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BMW Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die technische Verfassung der BMW-Aktie: Gefahr eines weiteren Abwärtsruns, wenn 57–58 Euro deutlich gebrochen werden; eine Erholung wäre erst über 69,78–70,24 Euro oder dem Gap 63,98–66,84 möglich. Indikatoren zeigen starke Überverkauftheit (RSI ~19–20, Stochastic niedrig, Chaikin Money Flow negativ). Fundamentale Diskussionen drehen sich um Sparprogramm/-abbau bis 2026 und China-Nahost-Lasten; in der Bewertung wird BMW teils als unterbewertet gegenüber Nettoliquidität betrachtet.

    Zur BMW Diskussion

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,42 Mrd. € wert.

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    BMW gerät weiter unter Druck – was könnte nun folgen?


    Die BMW-Aktie steht nach deutlichen Verlusten weiter im Fokus der Anleger. Gelingt nach dem Rückgang eine Stabilisierung?

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mercedes-Benz Group, Ford Motor und Co.

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,97 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +1,03 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,49 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -3,37 % Stellantis notiert im Minus, mit -1,59 %.

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    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    -0,56 %
    -11,16 %
    -18,51 %
    -17,92 %
    -14,74 %
    -43,81 %
    -34,26 %
    -16,34 %
    +270,79 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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