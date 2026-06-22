🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Besonders beachtet!

    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes-Benz Group Aktie schwach im Handel - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Mercedes-Benz Group Aktie bisher Verluste von -1,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Mercedes-Benz Group Aktie schwach im Handel - 22.06.2026
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Mercedes-Benz Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.06.2026

    Die Mercedes-Benz Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,83 % auf 44,45. Damit verliert die Aktie -0,83  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute bei der Mercedes-Benz Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    41,92€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,95€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Mercedes-Benz Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,73 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Mercedes-Benz Group -24,50 % verloren.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,97 %
    1 Monat -9,82 %
    3 Monate -9,73 %
    1 Jahr -6,05 %
    Stand: 22.06.2026, 14:16 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurskorrektur der Mercedes‑Aktie: Technisch gelten kurzfristige Signale als überverkauft (H1 RSI, MACD‑Kaufsignal) mit möglicher Gegenbewegung zur 200er, Daily/Weekly zeigen aber Schwäche. Fundamental werden China‑Nachfrage, Margendruck und Wettbewerb als Treiber genannt; zugleich sehen manche wegen hoher Umsätze, Dividende und Rüstungs/F&E‑Projekten eine Bewertungs‑Chance, das Sentiment ist jedoch getrübt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

    Zur Mercedes-Benz Group Diskussion

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,70 Mrd. € wert.

    'Zumutbar, wieder länger zu arbeiten'


    Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller hat eine Diskussion über wettbewerbsfähigere Arbeitskosten in Deutschland gefordert. Es sei in der schwierigen Situation zumutbar, wieder länger zu arbeiten. "Wir sollten ernsthaft die Rückkehr zur …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Volkswagen und Co.

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -2,98 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,20 %.

    Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mercedes-Benz Group

    -1,17 %
    -6,97 %
    -9,82 %
    -9,73 %
    -6,05 %
    -38,69 %
    -32,11 %
    -8,91 %
    +131,18 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
    Mercedes-Benz Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Mercedes-Benz Group Aktie schwach im Handel - 22.06.2026 Am heutigen Handelstag muss die Mercedes-Benz Group Aktie bisher Verluste von -1,83 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     