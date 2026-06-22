Mercedes-Benz Group Aktie schwach im Handel - 22.06.2026

Die Mercedes-Benz Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,83 % auf 44,45€. Damit verliert die Aktie -0,83 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute bei der Mercedes-Benz Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Mercedes-Benz Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,73 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Mercedes-Benz Group -24,50 % verloren.

Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,97 % 1 Monat -9,82 % 3 Monate -9,73 % 1 Jahr -6,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

Stand: 22.06.2026, 14:16 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurskorrektur der Mercedes‑Aktie: Technisch gelten kurzfristige Signale als überverkauft (H1 RSI, MACD‑Kaufsignal) mit möglicher Gegenbewegung zur 200er, Daily/Weekly zeigen aber Schwäche. Fundamental werden China‑Nachfrage, Margendruck und Wettbewerb als Treiber genannt; zugleich sehen manche wegen hoher Umsätze, Dividende und Rüstungs/F&E‑Projekten eine Bewertungs‑Chance, das Sentiment ist jedoch getrübt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,70 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Volkswagen und Co.

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -2,98 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,20 %.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.