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    Besonders beachtet!

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    BYD Aktie heute im Minus (8,6910€) - 22.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -2,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie heute im Minus (8,6910€) - 22.06.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.06.2026

    Die BYD Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,07 % auf 8,6910. Damit verliert die Aktie -0,1840  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,07 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -24,20 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -8,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -20,33 % verloren.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,22 %
    1 Monat -14,34 %
    3 Monate -24,20 %
    1 Jahr -38,53 %
    Stand: 22.06.2026, 14:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Aktien, Kursentwicklung und Bewertung im Vergleich zu Geely sowie um fundamentale Zahlen. Diskussionen drehen sich um Kursrückgänge der chinesischen EV-Aktien, mögliche Erholungen und politischen/handelsbezogenen Einfluss. BYD wird mit einem KGV von ca. 15,7 gegenüber Geely (~8) bewertet; Q1 2026 wurden 708.037 NEVs produziert, davon ca. 146.746 PHEVs; Hybrid-Anteil ca. 20,7%. Zudem gibt es Hinweise auf einen BYD-Aktiensplit.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,12 Mrd. € wert.

    Kurs-Katastrophe und Verzweiflung bei SAP und BYD! Almonty Industries hingegen kurz vor dem charttechnischen Durchbruch!


    Der Aktienmarkt zeigt sich aktuell von einer herausfordernden Seite, denn auf der einen Seite stehen SAP und BYD sinnbildlich für die Konzerne, die aktuell mit massiven internen sowie externen Widerständen zu kämpfen haben. Anleger ringen beim …

    So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -3,32 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,27 %. Xylem legt um +0,62 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,57 %. Stellantis notiert im Minus, mit -1,59 %.

    BYD Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -1,75 %
    -8,22 %
    -14,34 %
    -24,20 %
    -38,53 %
    -14,24 %
    +6,30 %
    +390,47 %
    +3.488,48 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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