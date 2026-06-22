🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Aktien New York Ausblick

    5501 Aufrufe 5501 0 Kommentare 0 Kommentare

    Knappes Plus - Chips gefragt und SpaceX im Sinkflug

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen eröffnen nach Feiertag mit kleinen Gewinnen
    • Halbleitersektor stark getrieben von Intel und Micron
    • Übernahmen sorgen für deutliche Kurssprünge bei Apogee
    Aktien New York Ausblick - Knappes Plus - Chips gefragt und SpaceX im Sinkflug
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende bescheidene Gewinne ab. Weiter sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs gaben kaum positive Impulse.

    Der Broker IG taxierte den schon jüngst lethargischen Dow Jones Industrial am Montag über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 51.645 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent fester bei 30.449 Punkten - dieser hatte am Donnerstag deutlich erholt geschlossen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    58.187,78€
    Basispreis
    56,19
    Ask
    × 7,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    44.922,38€
    Basispreis
    59,84
    Ask
    × 7,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Weiter unaufhaltsam scheint der Aufwärtstrend im Halbleitersektor. Die Aktien von Intel zogen vorbörslich um 2,7 Prozent an. Sie hatten bereits am Donnerstag dank eines Vertrags mit dem Tech-Riesen Apple über die Herstellung von Chips knapp 11 Prozent gewonnen und ein Rekordhoch erreicht. Für Branchenkollege Micron zeichnet sich ein weiterer Kursaufschlag von 4,2 Prozent ab. In Asien war der Sektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.

    Fortsetzen dürfte sich am Montag aber auch der Sinkflug bei den Aktien von Börsenneuling SpaceX . Mit einem vorbörslichen Minus von 4,7 Prozent steuern sie auf den dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla -Chef Elon Musk zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt bescherte. Mit einem Börsenwert von gut 2,4 Billionen US-Dollar belegte SpaceX zuletzt noch Rang sechs - hinter Nvidia , Alphabet , Apple , Microsoft und Amazon .

    Für deutlichere Kursausschläge sorgten am Montag Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics konnten sich schon vor dem Handelsstart über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf 133 Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen wird vom deutlich größeren Konkurrenten Abbvie für fast 11 Milliarden Dollar beziehungsweise 135,11 Dollar je Aktie geschluckt, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel verteuerten sich um 1,5 Prozent.

    Die Aktien von Arcosa legten um 7,5 Prozent auf 146 Dollar zu, nachdem der Baustoffkonzern CRH angekündigt hatte, den Wettbewerber für 150 Dollar je Aktie in bar zu übernehmen. Arcosa war an der Börse zuletzt knapp 7 Milliarden Dollar schwer. Die in New York gelisteten CRH-Titel sanken um 0,6 Prozent./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 212,1 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Bil..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über US Tech 100. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Knappes Plus - Chips gefragt und SpaceX im Sinkflug An den US-Börsen zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende bescheidene Gewinne ab. Weiter sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     