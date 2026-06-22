ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 57 Euro
- Jefferies belässt Nordex auf Buy mit Ziel 57 Euro
- US-Aufträge insgesamt 484 MW als positives Signal
- Hesse sieht Potenzial über Vorjahr beim Auftragseingang
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex anlässlich der US-Aufträge im Gesamtumfang von 484 Megawatt mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse betonte, dass er sich normalerweise nicht zu einzelnen Aufträgen äußere. Die aktuelle Ankündigung des Windturbinen-Herstellers sende aber ein positives Signal zum US-Markteintritt, schrieb er am Montag. Er sieht nun Potenzial über das Vorjahresniveau des Auftragseingangs hinaus./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 48,74 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,58 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -28,77 %/+20,07 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 57 Euro
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Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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