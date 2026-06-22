Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 57 Euro

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Was ist mit der Aktie los?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 48,74 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,58 Mrd..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -28,77 %/+20,07 % bedeutet.