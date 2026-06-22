ANTHBOT Reveals HoloSense Navigation, M Pro Series at Spoga+Gafa 2026
At Spoga+Gafa 2026 in Cologne, ANTHBOT redefined robotic lawn care, unveiling HoloSense navigation and a new generation of ultra-precise M Pro robotic mowers.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- ANTHBOT unveiled the HoloSense navigation system at Spoga+Gafa 2026 in Cologne.
- HoloSense fuses 360° LiDAR, RTK/NetRTK positioning and AI Vision into a single navigation architecture, debuting in the M9 Pro and M5 Pro robotic mowers.
- The M Pro Series cross-validates LiDAR, RTK/NetRTK and camera data to achieve positioning accuracy within 1 cm and reliable performance in challenging lawn environments.
- Live demonstrations (June 22–24) in a garden-inspired test area showcased the M9 Pro navigating narrow passages, precise edge cutting and optimized mowing routes; ANTHBOT’s booth is 85 sqm at Koelnmesse.
- ANTHBOT also presented its broader product portfolio (M Series, N Series and Genie Series) designed for different lawn sizes and use cases.
- Europe is a key market for ANTHBOT: the company opened a German branch in 2024, operates in over 30 countries, and partners with major European retailers (e.g., BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group, Landi).
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