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    Besonders beachtet!

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    Getty Images Holdings Registered (A) Aktie explodiert +128,30 % - 22.06.2026

    Am 22.06.2026 ist die Getty Images Holdings Registered (A) Aktie, bisher, um +128,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Getty Images Holdings Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Getty Images Holdings Registered (A) Aktie explodiert +128,30 % - 22.06.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Getty Images Holdings Registered (A) ist ein führender Anbieter von visuellen Inhalten, bietet lizenzierte Medienlösungen und ist globaler Marktführer. Hauptkonkurrenten sind Shutterstock und Adobe Stock. Exklusive Inhalte und Partnerschaften sind Alleinstellungsmerkmale.

    Getty Images Holdings Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.06.2026

    Die Getty Images Holdings Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +128,30 % auf 1,2100 zulegen. Das sind +0,6800  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Getty Images Holdings Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,2100, mit einem Plus von +128,30 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Getty Images Holdings Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +205,04 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +233,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +139,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Getty Images Holdings Registered (A) um +87,61 % gewonnen.

    Getty Images Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +233,86 %
    1 Monat +139,55 %
    3 Monate +205,04 %
    1 Jahr +44,81 %

    Stand: 22.06.2026, 14:36 Uhr

    Informationen zur Getty Images Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 419 Mio. Getty Images Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 490,18 Mio. € wert.

    Getty Images-Aktie schießt 200% hoch

     

    Die Aktien von Getty Images haben sich im frühen Handel nahezu verdreifacht. Der Grund: Die Zusammenarbeit mit OpenAI. Das ist aber nicht die einzige Ursache, für diesen kometenhaften Anstieg.

     

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    Ob die Getty Images Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Getty Images Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Getty Images Holdings Registered (A)

    +96,23 %
    +233,86 %
    +139,55 %
    +205,04 %
    -43,32 %
    ISIN:US3742751056WKN:A3DH6V
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    Verfasst von Markt Bote
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    Besonders beachtet! Getty Images Holdings Registered (A) Aktie explodiert +128,30 % - 22.06.2026 Am 22.06.2026 ist die Getty Images Holdings Registered (A) Aktie, bisher, um +128,30 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Getty Images Holdings Registered (A) Aktie.
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