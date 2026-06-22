Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 80,20 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +11,80 %/+19,25 % bedeutet.