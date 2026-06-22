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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Hold' - Ziel 90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt Hornbach auf Hold mit 90
    • Kostendruck frisst Umsatzwachstum, Ebit sinkt
    • Kurzfristig keine Kurstreiber im schwierigen Umfeld
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Hold' - Ziel 90 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei das solide Umsatzwachstum der Baumarkt-Holding im vergangenen Quartal vom Kostendruck aufgefressen worden, was zu einem leicht gesunkenen bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) geführt habe, schrieb Michael Heider am Montag. Kurzfristig seien im schwierigen Geschäftsumfeld keine Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE0006083405WKN:608340
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 80,20 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +1,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd..

    HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von +11,80 %/+19,25 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 90 Euro



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