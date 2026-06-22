Strom statt Öl und Gas: Firmenriesen drängen Regierungen zum Handeln

Die Unternehmen gaben an, sich in einer Phase anhaltender geopolitischer Spannungen, Marktvolatilität und Druck auf die Energiepreise zu befinden. Sie wiesen darauf hin, dass volatile Brennstoffmärkte Volkswirtschaften Störungen aussetzen, die zu Preiserhöhungen, Destabilisierung von Lieferketten und Investitionsverzögerungen führen können. Sie erklärten: "Für Unternehmen schafft diese Anfälligkeit dauerhafte Unsicherheit, erhöht die Betriebskosten und beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit."

Uber, Autodesk, Coca-Cola und Unilever gehören zu den über 100 Unternehmen, die eine Erklärung unterzeichnet haben, in der sie weltweit die Regierungen auffordern, die Elektrifizierung zu beschleunigen und die saubere Elektrifizierung zu einer zentralen Säule der Wirtschafts- und Industriestrategie zu machen, wie aus einer am Montag von der Global Renewables Alliance veröffentlichten Erklärung hervorgeht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Elektrifizierung mit sauberer, lokal erzeugter Energie kann eine Lösung bieten, indem sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und die Energieversorgungssicherheit stärkt. Experten erklärten, dass die Elektrifizierung von Verkehr, Gebäuden und Industrie zu stabileren und wettbewerbsfähigeren Volkswirtschaften beitragen, die Energiekosten langfristig senken, die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks verbessern und das Wirtschaftswachstum fördern kann. Laut der Erklärung wird die Elektrifizierung am schnellsten voranschreiten, wenn die Regierungspolitik stabile und investitionsfreundliche Bedingungen schafft, um den Übergang weg von fossilen Brennstoffen zu unterstützen.

Die Erklärung trägt den Titel Seizing the Electric Advantage und wurde am 22. Juni 2026 von mehr als 100 Unternehmen mit zusammen mehr als 1,5 Billionen US-Dollar Jahresumsatz unterzeichnet. Koordiniert wurde sie von der Global Renewables Alliance und der We Mean Business Coalition. Reuters spricht konkret von 112 Unternehmen aus Branchen wie Industrie, Konsumgüter, Gesundheit, Energie, Mobilität und Technologie.

Zu den Unterzeichnern gehören auch ABB, Acciona, Danfoss, E.ON, EDF, Enel, Fortescue, H&M, Hitachi, Iberdrola, IKEA, Mahindra, Nestlé, Nikon, Ørsted, Otto Group, Roche, Scania, Schneider Electric, Siemens, SKF, Vestas und Volvo Cars.

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt: Die Erklärung fällt in die London Climate Action Week und passt zur internationalen Debatte vor der COP31. Die COP31-Gastgeber Türkei und Australien treiben ein Ziel voran, wonach Strom bis 2035 rund 35 Prozent des weltweiten Endenergieverbrauchs decken soll. Genau dieses Ziel greifen auch die Unternehmen auf: Szenarien von IEA und IRENA zeigten, dass ein solcher Anstieg mit passenden politischen Rahmenbedingungen möglich sei. Dazu passt eine Umfrage unter knapp 2.000 Führungskräften in 18 Ländern: 90 Prozent der befragten Unternehmen erwarten, ihre Betriebe bis 2035 weitgehend elektrifiziert zu haben. 91 Prozent sagen, Elektrifizierung verbessere die Energiesicherheit, 88 Prozent erwarten mehr Wettbewerbsfähigkeit, und 84 Prozent rechnen langfristig mit niedrigeren Betriebskosten. Gleichzeitig sagen 72 Prozent, dass die Politik hinterherhinkt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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