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    Aktien Frankfurt

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    Dax schwankt weiter um 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt am Montag knapp über 25.000 Punkten stehen
    • Fortschritte bei Iran-Verhandlungen, Zweifel bleiben
    • Halbleiterwerte stark gefragt, Infineon nahe Juni-Hoch
    Aktien Frankfurt - Dax schwankt weiter um 25.000 Punkte
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann sich am Montag weiterhin nicht von der 25.000-Punkte-Marke lösen. Obwohl Fortschritte bei den Friedensverhandlungen im Iran-Krieg vermeldet wurden, konnten Anleger ihre Zweifel nicht ganz ablegen. Nach einem Tageshoch von 25.082 Punkten stand die Tausendermarke im Tagesverlauf immer wieder auf der Kippe. Am Nachmittag behaupete sich der Dax dann 0,1 Prozent höher bei 25.019 Punkten. Der MDax büßte dagegen 0,2 Prozent ein auf 32.570 Punkte.

    Die Börsen feierten bislang keinen Friedensvertrag, sondern honorierten lediglich Fortschritte auf dem Weg dorthin, kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker eToro. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den Verhandlungsführern der USA und des Irans soll es mit weiteren Beratungen auf Arbeitsebene weiter gehen. Wienke sieht die Gespräche in einer kritischen Übergangsphase, in der von einem weiterhin möglichen Scheitern der Verhandlungen weiterhin die größte Gefahr ausgehe.

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    Daher sorgen selbst die zuletzt stark gefallenen Ölpreise nicht für den erhofften Befreiungsschlag. Bremsend wirkte sich auch die Erwartung aus, dass die US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende nur verhalten in den Handel starten.

    Werte aus der Halbleiterbranche blieben aber sehr begehrt. Nachdem SK Hynix der Aufstieg zum wertvollsten Unternehmen Südkoreas gelang, steuern hierzulande die Infineon-Aktien mit sechs Prozent Plus wieder auf ihr Anfang Juni erreichtes Hoch seit dem Jahr 2000 zu. Wichtig für den Sektor könnte im Tagesverlauf nochmals die Rückkehr der US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende werden.

    Im MDax waren weitere Chipwerte gefragt. Frisch in den Index aufgenommen, legten Elmos Semiconductor , Siltronic und Suss Microtec dort bis zu fünf Prozent zu. Die drei Werte gesellen sich durch ihre Indexaufnahme zu den Aixtron -Aktien, die 1,2 Prozent gewannen. Mit ihnen wird der Index der mittelgroßen Werte etwas technologielastiger.

    Hochtief feierte ein gutes Debüt im Dax, denn sie bauten ihre Gewinne am Nachmittag auf 2,3 Prozent aus und näherten sich damit ihrem Rekord von Anfang Mai. Der Baukonzern hat im Leitindex die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE ersetzt, die am Montag im MDax in guter Gesellschaft von weiterhin schwachen Autowerten waren. Das Stimmungsbild ist seit der Vorwoche von einer Gewinnwarnung von BMW getrübt.

    Unter den besten MDax-Werten war noch Nordex mit einem Kursplus von fast drei Prozent. Die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen bauten damit ihre jüngste Erholungsrally nach US-Aufträgen aus. Ajay Patel von Goldman Sachs betonte die Fortschritte in den USA, die das noch profitablere Geschäft in Deutschland ergänzten.

    Im Dax konnten sich die Anleger von FMC außerdem über ein Plus von 1,4 Prozent freuen. Die Aktien erreichten ein Hoch seit Februar. Richard Felton von Goldman Sachs äußerte sich optimistisch, dass der Dialysekonzern Anfang August in seinem Quartalsbericht wieder eine solide operative Ergebnissteigerung ausweisen wird./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 59,74 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,57 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +15,08 %/+50,10 % bedeutet.





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