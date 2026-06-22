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    Pharma-Milliardendeal

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    AbbVie kauft Biotech-Hoffnung – Übernahmeziel schießt um fast 50 % hoch!

    AbbVie übernimmt Apogee Therapeutics für rund 10,9 Milliarden US-Dollar. Der Deal soll das Immunologiegeschäft stärken und neue Wachstumstreiber schaffen.

    Pharma-Milliardendeal - AbbVie kauft Biotech-Hoffnung – Übernahmeziel schießt um fast 50 % hoch!
    Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhoto

    AbbVie sichert sich mit einem milliardenschweren Zukauf neue Wachstumschancen im Immunologiegeschäft. Der US-Pharmakonzern übernimmt das Biotechnologieunternehmen Apogee Therapeutics für rund 10,9 Milliarden US-Dollar und erweitert damit seine Pipeline für entzündliche und immunologische Erkrankungen.

    An der Börse sorgte die Nachricht für Begeisterung. Die Aktie von Apogee Therapeutics legte vorbörslich um 46,86 Prozent auf 132,73 US-Dollar zu (Stand 14:57 Uhr MESZ).

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    Milliardenübernahme stärkt Kernbereich

    Nach Angaben beider Unternehmen zahlt AbbVie 135,11 US-Dollar je Aktie in bar für sämtliche ausstehenden Anteile von Apogee. Die Verwaltungsräte beider Gesellschaften haben der Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss wird im dritten Quartal 2026 erwartet, sofern die Aktionäre von Apogee sowie die zuständigen Behörden grünes Licht geben.

    Mit der Übernahme baut AbbVie seine Position im lukrativen Markt für Immunologie weiter aus und stärkt zugleich seine Aktivitäten im Bereich Atemwegserkrankungen.

    AbbVie-Chef Robert A. Michael erklärte: "Die Übernahme von Apogee baut unsere bestehende Führungsposition weiter aus und stärkt unsere Fähigkeit, Patienten, die bessere Behandlungsmöglichkeiten benötigen, innovative Medikamente zur Verfügung zu stellen, während gleichzeitig erheblicher langfristiger Wert für die Aktionäre geschaffen wird."

    Hoffnungsträger gegen Neurodermitis und Asthma

    Im Mittelpunkt der Transaktion steht vor allem der Wirkstoffkandidat Zumilokibart. Der Antikörper befindet sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Neurodermitis und Asthma. Laut den von Apogee veröffentlichten Studiendaten erreichten in einer Phase-2-Studie etwa zwei Drittel der behandelten Patienten nach 16 Wochen eine deutliche Verbesserung ihres Hautbildes. Gleichzeitig wurden Juckreiz und Krankheitskontrolle verbessert.

    Darüber hinaus arbeitet Apogee an weiteren Antikörperprogrammen. Besonders wichtig ist die Kombination APG273, die für Asthma entwickelt wird. Die Therapie verbindet Zumilokibart mit einem weiteren Antikörper gegen den Entzündungsbotenstoff TSLP.

    Apogee sieht Programme in guten Händen

    Apogee-Chef Michael Henderson bezeichnete die Vereinbarung als Bestätigung der bisherigen Unternehmensentwicklung. "Diese Transaktion spiegelt die Stärke der Vision von Apogee, das Engagement unseres Teams und die bedeutenden Fortschritte wider, die wir bei der Weiterentwicklung von Zumilokibart und unserer differenzierten Pipeline erzielt haben", sagte er.

    Weiter erklärte Henderson: "Wir sind davon überzeugt, dass AbbVie die Entwicklung von Zumilokibart und unser Portfolio vorantreiben und gleichzeitig deren Nutzen für Patienten weltweit ausweiten kann."

    Langfristiger Wert für Aktionäre

    AbbVie sieht in den Entwicklungsprogrammen von Apogee erhebliches Umsatzpotenzial. Das Unternehmen spricht von möglichen Spitzenumsätzen im Blockbuster-Bereich über mehrere Produktkandidaten hinweg.

    Finanziell soll sich die Übernahme allerdings erst langfristig auszahlen. Nach Unternehmensangaben wird der Zukauf voraussichtlich ab 2032 positiv zum bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie beitragen.

    Mit dem Kauf setzt AbbVie seine Strategie fort, durch gezielte Übernahmen neue Medikamente in späten Entwicklungsphasen zu sichern und sich zusätzliche Wachstumstreiber für die Zeit nach dem Patentablauf etablierter Produkte aufzubauen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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