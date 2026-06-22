Super Micro Computer Aktie schießt durch die Decke - 22.06.2026

Die Super Micro Computer Aktie konnte bisher um +6,61 % auf 28,24€ zulegen. Das sind +1,75 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Super Micro Computer Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +2,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Super Micro Computer um +5,34 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,34 % 1 Monat -8,29 % 3 Monate +46,99 % 1 Jahr -32,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

Stand: 22.06.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SMCI-Kursentwicklung: Vorbörslich fast 32 USD, nach dem Abverkauf von 62 auf 30 USD bleibt die Aktie volatil. Diskussionen drehen sich um Short-Interest, eine mögliche Kapitalmaßnahme (7 Mrd. USD Finanzierung des 39 Mrd. USD-Auftragsbestands) und Verwässerung, sowie fundamentale Perspektiven: 2026 Umsatz 39–40 Mrd. USD, Margen im hohen einstelligen Bereich, starke AI-Server-Nachfrage. Rechtsrisiken werden genannt. Großaktionäre wie Susquehanna/Jane Street als Vertrauenssignal gesehen.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,98 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.