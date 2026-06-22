JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 38,33 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -13,88 %/+9,60 % bedeutet.