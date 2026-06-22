ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
- JPMorgan belässt Hugo Boss auf Neutral bei 40
- Schätzungen vor Quartalsbericht wegen schwachem Konsum
- Übernahmeofferte von Fraser bei 38 Euro als Absicherung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht am 4. August passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag in ihrem Ausblick auf den kommenden Quartalsbericht an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Gespräche mit dem Unternehmen nach unten an. Damit trug sie dem generell schwachen Konsumumfeld im zweiten Quartal in der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Rechnung. Durch die Übernahmeofferte von Fraser von 38 Euro je Aktie sei diese aber nach unten abgesichert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 38,33 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -13,88 %/+9,60 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 40 Euro
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Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Sind die 'mittelbaren' Positionen alle Kaufoptionen? Und wer hätte diese begeben?
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......