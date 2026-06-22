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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Hugo Boss auf Neutral bei 40
    • Schätzungen vor Quartalsbericht wegen schwachem Konsum
    • Übernahmeofferte von Fraser bei 38 Euro als Absicherung
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Vor dem Zwischenbericht am 4. August passte Chiara Battistini ihre Schätzungen am Freitag in ihrem Ausblick auf den kommenden Quartalsbericht an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Gespräche mit dem Unternehmen nach unten an. Damit trug sie dem generell schwachen Konsumumfeld im zweiten Quartal in der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Rechnung. Durch die Übernahmeofferte von Fraser von 38 Euro je Aktie sei diese aber nach unten abgesichert./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 19:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 38,33 auf Tradegate (22. Juni 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,70 Mrd..

    Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -13,88 %/+9,60 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +4,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hugo Boss. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Übernahmeangebot von Frasers (38€), das viele als zu niedrig bewerten; der Kurs liegt bei rund 40€ (52-Wochen-Tief 33,90€) und es wird über Nachbesserungen auf 48–50€ oder langfristig 65–70€ spekuliert. Diskussionen drehen sich um hohe Shortquote und mögliche Short‑Squeeze, technische Signale/Trendbrüche, Bewertung (KGV
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hugo Boss eingestellt.

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