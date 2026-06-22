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    Vention und Teradyne Robotics vertiefen Zusammenarbeit bei Roboterzellen

    • Die strategische Zusammenarbeit beschleunigt die Entwicklung und Umsetzung von Roboterzellen durch den Einsatz einer Digital Twin-Technologie, die speziell für Universal Robots optimiert wurde.
    • Weiterentwicklung von  Ventions MachineBuilder-Technologie für Anwendungen mit Universal Robots.
    • Kunden von Teradyne Robotics erhalten Zugriff auf eine sofort einsatzbereite digitale Entwicklungsumgebung.
    • Live-Demonstrationen auf der Automate 2026 zeigen die Integration mit Ventions Rapid Operator AI auf Basis der offenen NVIDIA Isaac Plattform sowie anspruchsvolle Schweißanwendungen mit den kollaborativen Robotern UR12e und UR20 von Universal Robots.

    CHICAGO, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vention, die führende digitale Plattform für industrielle Automatisierung, und Teradyne Robotics haben heute auf der Automate 2026 eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die Umsetzung modularer Automatisierungslösungen weiter zu beschleunigen.

    Die von Vention und Teradyne Robotics entwickelte Plattform zur Erstellung digitaler Zwillinge ermöglicht die Planung, Programmierung und Simulation von Universal-Robots-Zellen in einer einheitlichen digitalen Umgebung. (CNW Group/Vention Inc.)

    Während viele Automatisierungslösungen weiterhin durch getrennte Hard- und Softwarewelten geprägt sind, schafft die Zusammenarbeit eine durchgängige Lösung für Planung, Simulation und Umsetzung von Automatisierungsprojekten. Durch den Einsatz von Ventions bewährter Technologie erhalten Kunden von Teradyne Robotics Zugriff auf eine sofort einsatzbereite digitale Entwicklungsumgebung. Dadurch lassen sich Reichweiten, Layouts und modulare Maschinenstrukturen bereits vor dem Aufbau realitätsnah validieren.

    „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere Überzeugung, dass Robotik für Hersteller jeder Größe schneller, einfacher und skalierbarer werden muss", sagt Étienne Lacroix, Chief Executive Officer von Vention. „Durch die Kombination unserer Expertise im Bereich digitaler Zwillinge mit den Fähigkeiten von Universal Robots schaffen wir einen neuen Ansatz für die Entwicklung modularer Roboterzellen. Das verkürzt den Weg zur Wertschöpfung und bietet gleichzeitig die Flexibilität, die moderne Produktionsumgebungen erfordern."

    „Für unsere Kunden besteht der eigentliche Durchbruch darin, den Weg von der ersten Idee bis zur produktionsreifen Lösung mit deutlich mehr Sicherheit zu gestalten", sagt Justin Brown, Chief Commercial Officer von Teradyne Robotics. „Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, realitätsnahe Simulationen bereitzustellen, die das tatsächliche Bewegungsverhalten der Roboter präzise abbilden. Das reduziert Iterationsschleifen, beschleunigt die Validierung und verkürzt den Weg von der Planung bis zur Inbetriebnahme."

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    PR Newswire (dt.)
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