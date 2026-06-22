freenet Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 22.06.2026

Die freenet Aktie notiert aktuell bei 24,200€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,59 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,900 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute bei der freenet Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten freenet Aktionäre einen Verlust von -8,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die freenet Aktie damit um -6,72 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,72 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von freenet -18,21 % verloren.

freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,72 % 1 Monat -7,72 % 3 Monate -8,14 % 1 Jahr -10,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Stand: 22.06.2026, 15:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Freenet, das geringe Handelsvolumen, die Dividendenbelastung des Kurses und mögliche Übernahmephantasien (PE-Firmen, United Internet oder internationale TK-Konzerne). Während einige eine Kaufgelegenheit bei Abwärtsbewegungen sehen, wird die zurückhaltende IR-Kommunikation bemängelt; Fundamentale Stabilität wird betont.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,93 %. United Internet notiert im Minus, mit -0,59 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -1,45 %. Vodafone Group verliert -0,57 %

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Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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