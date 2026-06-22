NVIDIA Aktie steigt auf 184,46€ - 22.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von +1,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 184,46€, mit einem Plus von +1,49 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,62 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,50 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +13,93 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,50 % 1 Monat -3,89 % 3 Monate +22,62 % 1 Jahr +47,85 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 22.06.2026, 15:13 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,46 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,19 %. Intel notiert im Plus, mit +4,75 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,16 %. Broadcom legt um +0,21 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.