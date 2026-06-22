RWE steigen - Gerüchte über Amprion-Aufstockung wirken nach

Analysten wie Ahmed Farman von Jefferies oder Alberto Gandolfi von Goldman Sachs sehen diesen möglichen Schritt positiv und verweisen am Montag unter anderem auf die zu erwartenden positiven Ergebnisbeiträge. Im Fall eines Mehrheitsanteils an Amprion spricht Gandolfi gar von einem möglichen "Game Changer" für RWE.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RWE haben am Montag in einem insgesamt trägen Aktienmarkt zugelegt. Im Zuge von Analystenkommentaren wirkte ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitag positiv nach, wonach der Essener Energiekonzern den Kauf weiterer Anteile am Stromnetzbetreiber Amprion erwägen soll. Am Nachmittag gewann das Papier des Dax -Konzerns etwas mehr als ein Prozent auf 55,84 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Essener würden "Iberdrola-esk" , schrieb Gandolfi. RWE würde nicht nur ein zusätzliches Wachstumspotenzial zu erwarten haben, sondern auch geringere Kapitalkosten für den Gesamtkonzern. Nur Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran äußerte sich skeptisch. Sie hinterfragt vor allem die strategische Begründung eines solchen Deals.

Wie Bloomberg am Freitag unter Verweis auf Kreise berichtete, befindet sich RWE in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Ausbau seiner Beteiligung an Amprion auf indirektem Weg. Erwogen werde der Einstieg bei der Beteiligungsgesellschaft M31, die 74,9 Prozent an Amprion hält. Dazu wolle RWE Anteile von den M31-Aktionären Swiss Life und der Ärztlichen Beteiligungsgesellschaft (AEBG) übernehmen, hieß es. Hinter M31 steht ein Konsortium von Versorgungswerken und institutionellen Finanzinvestoren aus der Versicherungswirtschaft. Dazu zählen auch Meag Munich Ergo und Talanx.

"Insgesamt wären somit potenziell 30,7 Prozent der Amprion-Anteile Gegenstand der Transaktion", haben die Experten von Oddo BHF und Bernstein errechnet. Das Übertragungsnetz könnte dadurch laut Bloomberg mit rund zehn Milliarden Euro bewertet werden. Die übrigen 25,1 Prozent an Amprion hält RWE bereits über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Finanzinvestor Apollo.

Oddo BHF erinnerte angesichts der kolportierten Bestrebungen daran, dass RWE vor 15 Jahren eine Mehrheitsbeteiligung an Amprion an ein Konsortium institutioneller Investoren verkauft hatte. Nun beabsichtige RWE wohl wieder, "schrittweise eine Beteiligung an einem strategischen regulierten Vermögenswert aufzubauen, der im Zentrum der deutschen Energiewende steht und eine bessere Planbarkeit langfristiger regulierter Erlöse bietet", so die Oddo-Experten./ck/tih/nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 55,74 auf Tradegate (22. Juni 2026, 15:21 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %. Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 41,45 Mrd.. RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der RWE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +2,48 %/+22,26 % bedeutet.



