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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 22.06.2026 - 15.15 Uhr

    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 22.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Berlin und Paris einigen sich zu Einstieg des Bunds bei KNDS

    BERLIN/PARIS - Deutschland und Frankreich haben eine Vereinbarung zum Einstieg der Bundesregierung beim Panzerbauer KNDS getroffen. Beide Staaten sollen künftig den gleichen Anteil an dem Unternehmen halten, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Die Bundesregierung strebe eine Beteiligung in Höhe von 40 Prozent an, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Später wolle man den Anteil wieder verringern. Der Haushaltsausschuss des Bundestages muss dem Vorhaben noch zustimmen.

    ROUNDUP: Hochtief-Aktien immer wertvoller: Baukonzern jetzt im Dax

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    ESSEN/FRANKFURT - Der Baukonzern Hochtief ist seit heute im Dax . Das Unternehmen wird damit zu den 40 führenden börsennotierten Firmen in Deutschland gezählt. Sein Debüt im deutschen Leitindex gab Hochtief mit einem Kursanstieg um 0,6 Prozent. Hochtief verdrängte aus dem Dax den Volkswagen-Großaktionär Porsche SE , der in den Index für mittelschwere Werte MDax abstieg und dort heute mit einem Abschlag von 1,8 Prozent gleich zu den schwächsten Werten gehörte.

    Easyjet lehnt Übernahmeangebot von Castlelake ab

    LUTON/MINNEAPOLIS - Der britische Billigflieger Easyjet hat laut Castlelake auch ein drittes unverbindliches Übernahmeangebot des US-Investors abgelehnt. Castlelake habe Easyjet am 20. Juni angeboten, alle Aktien für 625 Pence je Anteilsschein in bar zu übernehmen, teilte Castlelake am Montag mit. Der Easyjet-Verwaltungsrat hatte zuvor bereits Offerten über 560 Pence und 600 Pence zurückgewiesen. Das jüngste Angebot entspreche einem Aufschlag von 59 Prozent zum Schlusskurs von 394,20 Pence vom 28. Mai, so der Investor. Es beinhalte zudem ein zum Teil auf Aktien basierendes alternatives Angebot, mit der Anteilseigner an Easyjet beteiligt bleiben könnten. Die Easyjet-Aktie notierte kurz nach Handelsbeginn am Montag zuletzt 1,8 Prozent fester.

    ROUNDUP: Nordex erhält Aufträge über 484 Megawatt aus den USA - Aktie zieht an

    HAMBURG - Großaufträge für den Windturbinenbauer Nordex : Es seien Order über insgesamt 484 Megawatt aus den USA eingegangen, teilte der MDax-Konzern am Montag in Hamburg mit. Geliefert werden sollen 32 Turbinen des Typs N133/4.8 mit einer Gesamtleistung von rund 154 Megawatt sowie 56 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Megawatt. Die Namen der drei Kunden und der Projekte wurden nicht mitgeteilt. Die Nordex-Aktie legte zu.

    Michael O'Leary bleibt bis 2032 Ryanair-Chef

    DUBLIN - Der für seine provokanten Sprüche bekannte Chef der Fluggesellschaft Ryanair , Michael O'Leary, bleibt bis April 2032 auf seinem Posten. Der neu vereinbarte Vertrag umfasse "ein moderates Jahresgehalt sowie einen gedeckelten jährlichen Bonus", teilte das Unternehmen mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zudem erhält O'Leary Anspruch auf eine einmalige Kaufoption auf zehn Millionen Stammaktien, die unter bestimmten Bedingungen zu einem Preis von knapp 27 Euro geltend gemacht werden können.

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    Weitere Meldungen

    -ROUNDUP: Dieselpreis unter Vorkriegswert gefallen
    -Zigaretten für 11,40 Euro? Tabaksteuer soll bis 2030 steigen -Mehrheit will Rechenzentren, fordert aber grüne Lösungen -Deutlich mehr Batteriespeicher gebaut
    -Keine Einigung auf Sozialplan bei Zalando in Erfurt
    -Ubisoft-Mitgründer stirbt bei Flugzeugabsturz in Frankreich -Klage gegen Bonus-Coupons von Rewe zurückgezogen
    -Beginnende Sommerferien: Frankfurter Flughafen rät zu frühzeitiger Anreise -Zweirad-Industrie startet neue Fahrradmesse in Köln
    -Chef-Medienwächter: Geld von Internet-Riesen als Hilfe für Lokalmedien°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 523 auf Tradegate (22. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 11,58 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -28,77 %/+20,07 % bedeutet.





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