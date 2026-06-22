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    WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland anlässlich eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der weiter positive Anlagehintergrund für den Nutzfahrzeug-Zulieferer basiere auf der strukturellen Führungsposition, der anhaltenden Margensteigerung, einer guten Kapitaldisziplin und sich bessernden Finanzkennziffern, schrieb der ab sofort zuständige Sebastian Ubert in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig werde die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zum Sektor gehandelt, der nicht gerechtfertigt erscheine./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 19,78EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Sebastian Ubert
    Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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