Japan: Kann der fallende Yen die Kapitalmärkte in den Abgrund ziehen?

Dabei war der Irankrieg nur ein Multiplikator der Yen-Krise. Bereits 2022, durch den Ausbruch des Ukrainekriegs, stiegen die globalen Kosten der Energieimporte und so auch für Japan. Der Yen bewegte sich infolge des Krieges über die Inflationszielmarke von 2 Prozent.

Jahrzehntelang galt in Japan das Paradigma der Nullzinspolitik. Erstmals seit langer Zeit hat die Bank of Japan sich nun entschieden, den Leitzins auf einen Prozent anzuheben: Eine historische Entscheidung.

Die BoJ reagierte aber nicht. Man sah die Inflation nur als kurzfristiges Ereignis der Krise an. Aber die BoJ beobachtete nicht nur strikt die Einhaltung ihres Inflationsziels.

Denn Japan hat, anders als die westlichen Ländern, nicht mit der Inflation zu kämpfen gehabt, sondern man musste nach dem Wirtschafts-Aktien-und Immobilliencrahes der 1990er gegen die Deflation angehen.

Um die Deflation zu bekämpfen und die die Nachfrage wieder anzukurbeln, hat man folgerichtig den Yen abgewertet. Der billige Yen war zudem wichtig für den Export.

Zugleich enstand eine Bewegung am Markt, die auf dieses Nullzinsumfeld reagierte: der Yen-Carr-Trade. Investoren leihen sich Yen und tauscht ihn mit höherer Rendite ein.

Als Folge der langjährigen Deflationsbekämpfung ist der Yen strukturell schwach, was wiederum zu höheren Importpreisen und damit zu Inflationsdruck führt. Jetzt versucht die BoJ die Inflation zu stabilisieren.

Japan befindet sich jetzt in der misslichen Lage nicht in alte Muster der Deflation zurückzukehren, und hebt deswegen nur moderat den Leitzins an. Die aktuelle restriktivere Geldpolitik, Deviseninterventionen und die Anhebung des Leitzinses konnten den Yen bislang nicht nachhaltig stabilisieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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