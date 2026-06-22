Wo mit Quantencomputing als erstes Geld verdient wird

Bis 2035 könnten durch Quantencomputing bis zu 2,7 Billionen US-Dollar an wirtschaftlichem Wert entstehen. Chemie, Pharma, Finanzwirtschaft und Logistik stehen dabei ganz oben auf der Liste - und ein börsennotierter Infrastrukturanbieter aus Toronto will die Hardware-Grundlage dafür liefern.

Wer über Quantencomputing nachdenkt, macht sich zumeist Gedanken über Technologie. Qubits, Fehlerkorrektur, Quantenüberlegenheit - Begriffe, die wenig darüber sagen, was diese Technologie für die Wirtschaft aber tatsächlich bedeutet. Dabei ist die Frage, wo Quantencomputer das erste große Geld verdienen werden. Marktanalysen, Industriepartnerschaften und konkrete Pilotprojekte zeichnen ein klares Bild davon, welche Sektoren als erste in den kommerziellen Quantenzeitalter eintreten - und welche Summen dabei auf dem Spiel stehen.

Der wirtschaftliche Gesamtrahmen ist beeindruckend: Schätzungen zufolge liegt der Wert, den Quantencomputing bis 2035 in der Industrie freisetzen kann, zwischen 1,3 und 2,7 Billionen US-Dollar. Diese Zahl beschreibt den konkreten Nutzen für Industrieunternehmen - also Kosteneinsparungen, Umsatzsteigerungen und neue Geschäftsmodelle, die ohne Quantencomputing nicht möglich wären. Und der Zeitplan verdichtet sich: Wer erwartet hat, dass diese Potenziale erst in zwanzig Jahren relevant werden, muss seine Einschätzung revidieren.

Chemie und Pharma führen das Rennen an

Die stärksten Impulse erwarten Analysten im Bereich Chemie und Pharma. Allein für die chemische Industrie werden bis 2035 Quantencomputing-Vorteile im Wert von 450 bis 800 Milliarden US-Dollar prognostiziert, denn die Entwicklung neuer Materialien und Moleküle ist im Kern ein Berechnungsproblem. Klassische Supercomputer stoßen dabei an physikalische Grenzen, weil die Simulation von Quanteneffekten auf klassischer Hardware exponentiell aufwändig wird. Quantencomputer können diese Berechnungen grundsätzlich effizienter durchführen - und damit Forschungszyklen, die heute vier bis sechs Jahre dauern, auf einen Bruchteil dieser Zeit verkürzen.

In der Pharmaindustrie rechnen Experten mit einem freisetzbaren Wert von bis zu 400 Milliarden US-Dollar bis 2035. AstraZeneca arbeitet bereits gemeinsam mit IonQ an hybriden Berechnungsmodellen für die Medikamentenentwicklung. Das Ziel: Wirkstoffkandidaten schneller identifizieren, Labortests reduzieren und klinische Studien durch bessere Simulation beschleunigen. Was heute noch ein Pilotprojekt ist, könnte innerhalb weniger Jahre zur Standardmethodik in der pharmazeutischen Forschung werden.