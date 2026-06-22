Publikums-AIF Habona Fonds 08 voll investiert

Die jüngsten Ankäufe im Überblick: Mietvertragslaufzeiten bis weit in die 2040er Jahre

Das Portfolio des Habona Fonds 08 wurde in den vergangenen 2 Jahren durch streng geprüfte Einzelankäufe aufgebaut. 90 Prozent der Mieteinnahmen werden durch den Lebensmitteleinzelhandel erwirtschaftet. Die Mieterschaft teilt sich gleichmäßig auf zwischen REWE, EDEKA und Netto. Die Mietverträge der überwiegend neuen und neuwertigen Objekte weisen eine durchschnittliche Restlaufzeit von rund 15 Jahren auf und bilden damit eine solide Grundlage für langfristig planbare Mieterträge. Die Haltedauer wird voraussichtlich sechs Jahre sein.

Weitere Highlights in der Portfolioübersicht:

Portfolioübersicht

Der Blick nach vorne

Mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 führt der Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest die Fondsserie fort. Der geschlossene Publikumsfonds investiert wie sein Vorgänger in ausgewählte deutsche Nahversorgungsimmobilien: Lebensmittelmärkte, Discounter und kleinere Versorgungszentren mit bonitätsstarken Mietern. Der Fonds bietet laufende Ausschüttungen, eine kurze Laufzeit und fokussiert sich auf Standorte mit stabilen Mieterträgen und langfristigen Verträgen.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.

