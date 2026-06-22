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    Immobilienmärkte

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    Publikums-AIF Habona Fonds 08 voll investiert

    Die finale Portfolioübersicht des Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 steht ab sofort zur Verfügung.

    Die jüngsten Ankäufe im Überblick: Mietvertragslaufzeiten bis weit in die 2040er Jahre

    Das Portfolio des Habona Fonds 08 wurde in den vergangenen 2 Jahren durch streng geprüfte Einzelankäufe aufgebaut. 90 Prozent der Mieteinnahmen werden durch den Lebensmitteleinzelhandel erwirtschaftet. Die Mieterschaft teilt sich gleichmäßig auf zwischen REWE, EDEKA und Netto. Die Mietverträge der überwiegend neuen und neuwertigen Objekte weisen eine durchschnittliche Restlaufzeit von rund 15 Jahren auf und bilden damit eine solide Grundlage für langfristig planbare Mieterträge. Die Haltedauer wird voraussichtlich sechs Jahre sein.

    Weitere Highlights in der Portfolioübersicht: 

    Portfolioübersicht

    Der Blick nach vorne

    Mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 führt der Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest die Fondsserie fort. Der geschlossene Publikumsfonds investiert wie sein Vorgänger in ausgewählte deutsche Nahversorgungsimmobilien: Lebensmittelmärkte, Discounter und kleinere Versorgungszentren mit bonitätsstarken Mietern. Der Fonds bietet laufende Ausschüttungen, eine kurze Laufzeit und fokussiert sich auf Standorte mit stabilen Mieterträgen und langfristigen Verträgen. 

    Disclaimer

    Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

    Über Habona Invest

    Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.
     

     

     


    Autor
    Manuel Jahn
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    Manuel Jahn entwickelt für die Habona, einem Anbieter alternativer Immobilieninvestments mit dem Fokus Nahversorgung und Kindergärten, zukunftsgerichtete Fondsstrategien, die auf die gesellschaftlichen Megatrends und deren Auswirkungen auf Handel und Konsum reagieren. In den letzten 20 Jahren mit Stationen bei Projektentwicklung, Finanzierung und Konsumforschung hat er europaweite Beratungsmandate im Einzelhandelssektor betreut und dabei Expertenstatus erlangt. Manuel Jahn stellt der Immobilienwirtschaft seine Erfahrung schon seit Jahren durch vielfältiges Engagement zur Verfügung, u.a. im Rat der Immobilienweisen, als Beiträger des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft, beratend für die HypZert sowie als Dozent in der ZIA-Akademie.
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    Verfasst von Manuel Jahn
    Immobilienmärkte Publikums-AIF Habona Fonds 08 voll investiert Das finale Portfolio umfasst 12 Lebensmittelmärkte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 68 Mio. Euro.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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